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浪澄灣買賣拉鋸 呎價企穩2萬

【明報專訊】本港大型銀行早前上調最優惠利率，近日整體二手成交稍為放緩，惟以中產家庭客為主的市區屋苑，暫時未受太大影響；奧運站大型屋苑浪澄灣，5月至今暫錄約2宗成交，平均實呎2.04萬元。代理透露，浪澄灣睇樓客以「新港人」為主，市况未太受近期加息影響，惟業主心態強硬，議價幅度小，令買賣雙方呈拉鋸局面。

明報記者 容婌維

浪澄灣近期二手做價理想，中原地產首席分區營業經理王秉義表示，屋苑新近錄得第2座高層E室成交，屬實用面積560方呎2房間隔、可望海景，以1265萬元易手，創屋苑今年同類型兩房新高，實呎22589元，買家為「新港人」。上述單位原業主於2016年12月以939萬元購入，持貨逾6年轉手，帳面獲利326萬元或約35%。

代理：浪澄灣多「新港人」睇樓

王秉義補充，浪澄灣目前約有240個放盤，以2房戶型為主，入場叫價930萬元起。

雖然本港銀行再度加息，但樓齡約36年的馬鞍山居屋錦鞍苑，近日錄得高價成交；世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，錦鞍苑B座中層4室，實用面積645方呎3房戶，於自由市場以778萬元售出、實呎12062元，成交價僅次同座高層4室，於2019年所創的800萬元紀錄（自由市場），該單位同為645方呎3房戶，實呎12403元。

上述最新成交單位的原業主，於2019年以736萬元（自由市場）購入，持貨4年，帳面獲利42萬元或約6%。

瑧頤開放戶業主損近一成離場

迷你單位方面，元朗瑧頤新錄開放式戶二手成交；中原地產高級分行經理莫錦新稱，瑧頤高層B7室，實用面積238方呎，以374.8萬元易手，實呎15748元。莫指出，原業主急於換貨，故願意蝕讓；原業主2019年6月以397.6萬元一手買入，持貨近4年，帳面蝕22.8萬元；若連同使費，扣除買入時發展商提供之回贈，料實蝕逾30萬元或約8%離場。

MARINI 3房1310萬沽 料實蝕逾80萬

將軍澳日出康城半新盤MARINI亦錄蝕讓。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，MARINI 日前錄得5月首宗二手成交，為第2B座中層A室，實用面積785方呎、3房1套間隔，享海景，原業主去年10月1530萬元放盤，其後因應市况下調叫價，近日以1310萬元易手，實呎16688元，即減價220萬元或14%；原業主2019年1328.5萬元一手購入，帳面蝕18.5萬元，若連使費計，料實蝕逾80萬元或6%。

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