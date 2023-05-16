moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

天瀧特色戶逾億沽 呎價5.5萬雙破頂 頂層4房連平台易手 8日累售13伙吸金6億

【明報專訊】綜合市場資訊，5月上半月整體新盤成交錄約545宗，昨日更不乏大額一手成交；恒地（0012）等六大發展商合作，樓花期長約16個月的啟德跑道區天瀧，連沽兩伙吸金逾1.57億元，新售出單位包括第8座頂層31樓A室，實用面積1890方呎4房間隔、連405方呎平台特色戶，成交價1.0395億元（不連車位），實呎5.5萬元，買家採建築期付款，創項目最高成交價、呎價紀錄，為跑道區本月暫時最大額成交。

明報記者 林可為

天瀧亦新售出一伙標準4房戶，為第5座27樓實用面積1382方呎B室，成交價5390萬元（不連車位），實呎3.9萬元，買家採180日付款法。天瀧自本月8日錄得首批成交以來，過去8日累售13伙，吸金逾6.1億元。翻查資料，跑道區住宅最高成交呎價，由華潤置地（海外）和保利（0119）合作發展的澐璟所創下，項目一個實用面積2088方呎4房戶，今年2月以逾1.2億元沽出、實呎逾5.77萬元。

瑜一‧天海最快今日加推單位

至於啟德全區私宅最高成交呎價，由恒地同系THE HENLEY I，於2021年5月所創下，項目一個實用面積1350方呎3房連天台特色戶，成交價逾8354萬元、實呎達6.18萬元。另一市區焦點新盤，華懋和港鐵（0066）合作、樓花期長約一年半的何文田站站瑜一‧天海，上周公布以折實均呎2.67萬元首推90伙後，華懋集團銷售總監封海倫稱，項目上周六開放設荃灣的示範單位以來，暫收約1000票，超額認購10倍。

封海倫表示，瑜一‧天海最快今日加推最少45伙應市，擬本周進行首輪銷售。此外，項目全數單位均配備德國品牌Miele最新的Generation 7000廚房家電系列，其中8伙4房頂層特色戶及天際特色戶，均配備零售價價值逾39萬元的Miele廚房家電。

意堤特色戶5229萬沽 實呎2.8萬破頂

其他新盤方面，香港興業（0480）旗下愉景灣意堤，新售出第6座18樓A室，屬實用面積1844方呎4房間隔、連1843方呎平台特色戶，成交價5228.8萬元、實呎2.83萬元，創項目成交價和呎價最高紀錄。

信置（0083）旗下、已屆現樓的馬鞍山Silversands，亦售出第2座5樓B室，實用面積1249方呎4房間隔，成交價2956.9萬元，實呎2.36萬元。

信置與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，亦以1820萬元售出第6座7樓C室，實用面積790方呎3房戶，實呎2.3萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款