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內地茶店7萬租旺角300呎舖

【明報專訊】台式奶茶盛行多時，近年內地興起手打檸檬茶，以健康作賣點，成茶飲新貴。內地著名檸檬茶飲品店「檸濛濛手打香水檸檬茶」（下稱檸濛濛）首度在港插旗，以月租約7萬元租用旺角一個約300方呎的商舖，較2013年月租13.5萬元高位，10年間急挫48%。

月租較高峰期大跌五成

市場消息表示，檸濛濛租用旺角登打士街44至46號恒隆大廈地下6號舖，毗鄰家樂坊，對面為潮流特區，人流暢旺。商舖面積約300方呎，以月租約7萬元計，呎租233元。該舖2010年3月租予鐘表行時月租9.5萬元，2013年續租時增加42%至月租13.5萬元。隨着零售市道自2015、16年間起轉靜，鐘表行未有再續租，改由韓國化妝品店以月租8.95萬元租用，租金回落34%。韓國化妝品店租約期滿離場後，商舖一直丟吉，業主以約7.3萬元放租，早前獲檸濛濛洽租，議價後以約7萬元租用，較叫價略低4%，呎租233元，成該品牌在港的首間商舖，商舖已在日前開業。

事實上，檸濛濛2021年在內地首度設店，集中於廣東省為主，一年內開設了25間分店，去年分店數目更增至33間。有別於港式檸檬茶以紅茶及黃檸檬調製，手打檸檬茶是將檸檬片和冰一併錘碎，再加入不同茶底及糖搖勻，味道甘甜清新。

建華相關人士2150萬購荃灣舖

另「街市大王」建華集團及相關人士持續入市，資料顯示，荃灣川龍街125至127號地下A舖，面積約300方呎，以2150萬元成交，呎價約7.17萬元，買家為良心有限公司，董事包括建華行政總裁凌偉業等。原業主2000年150萬元購入，帳面勁賺2000萬元或13倍。

高力資本市場及投資服務部董事鄧錦華表示，銅鑼灣禮頓道怡興大廈地下C及D舖及西營盤德輔道西114號全幢，現於市場放售，前者面積約3275方呎，現由兩間餐廳承租，叫價約1.5億元；後者面積約3613方呎，叫價約9000萬元。

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