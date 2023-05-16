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長江中心二期首錄預租 內企租半層樓面

【明報專訊】在經濟復常及通關效應下，陸續有內地公司承租中區甲級商廈，其中去年中起招租的長實（1113）中環長江集團中心二期，終錄首宗預租個案，項目獲內地企業租用半層逾8000方呎樓面，市傳物業租戶為從事石油及天然氣業務的聯合能源集團（0467）或相關人士。

長江集團中心二期屬和記大廈重建項目，樓高41層，總樓面約55萬方呎，每層面積1.73萬方呎，預計今年底前落成，去年年中推出招標。高力表示，項目新錄推出以來首宗租賃成交，一家內地企業落戶該廈，承租高層半層樓面。若以全層樓面約1.73萬方呎計，半層即逾8000方呎。市場人士稱，物業由聯合能源集團租用，估計該樓面呎租約130元水平，月租逾100萬元。

傳聯合能源進駐 每呎130元承租8000呎

資料顯示，聯合能源集團自2011年起租用金鐘太古廣場約3000方呎樓面，現市值呎租約160元水平。高力商業物業租賃服務部副董事鄒浚表示，今次租用有關樓面之租戶，最新租用之樓面，比現時寫字樓面積大一倍，並坐擁維港海景。

高力商業物業租賃服務部行政董事許永誠補充，不少內地企業皆有意續租、搬遷或是落戶香港。

至於同樣屬於中區指標全新商廈的恒地（0012）美利道The Henderson，同樣預計今年落成，目前租戶就有國際投資公司凱雷（Carlyle）、全球藝術品及奢侈品拍賣行佳士得等，呎租同約130元。

另外，將軍澳日出康城晉海錄車位二手蝕讓個案。利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，晉海B1層雙號車位，以約193萬元沽出，買家為投資客，以車位平均月租約5000元計，租金回報逾3厘。原業主2021年以約199萬元購入，帳面蝕約6萬元或3%。

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