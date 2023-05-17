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裕泰苑繳辣稅仍賺56%

【明報專訊】樓市近月雖有輕微調整，但部分居屋如東涌裕泰苑（圖），近日有未補地價單位易手，原業主付額印稅後仍能勁賺離場。中原資深分區營業經理林溢斌表示，裕泰苑A座高層7室，實用面積320方呎，屬開放式戶，以258萬元未補價沽出，實呎8063元。原業主於2020年12月以149萬元綠表價買入，持貨未滿3年，需付10%額印稅，涉約25.8萬元，扣除稅款後仍獲利約83.2萬元或56%。

瓊苑4房售1790萬 53年大升223倍

另外，美聯物業高級區域營業董事鍾坤文表示，何文田文福道瓊苑低層B室，實用面積1550方呎，4房1套間隔，連車位以1790萬元易手，實呎11,548元。原業主1970年僅以8萬元購入，持貨約53年，帳面賺1782萬元或約223倍。

天巒洋房2288萬易手 7年帳升308萬

以往屢錄蝕讓的上水天巒，亦錄得罕見沽貨獲利個案。美聯分行聯席區域經理楊浩鴻指出，天巒洛森大道單號屋，實用面積1578方呎，3房1套間隔，以2288萬元易手，實呎14,499元。原業主2016年以1980萬購入，持貨約7年，帳面升約308萬元或近16%。

不過，何文田天鑄銀主盤錄大幅貶值易手個案，位於7座低層D室，實用面積1576方呎，4房間隔，上月底4280萬元售出，實呎27,157元。原業主2017年以5831萬元一手購入，早前淪為銀主盤，現成交價帳面貶值1551萬元或約26%，惟原業主當年獲發展商提供之現金回贈，約相等於樓價12.5%，即涉約728萬元。

該業主及相關人士2016、17年先後購入天鑄4伙，總成交價約1.84億元，現全數淪為銀主盤，另一個實用994方呎的1座中層D室，上月中以2340萬元售出，實呎23,541元，較2016年底購入價2895萬元，帳面貶值555萬元或19%。

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