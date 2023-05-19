moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

今年逾半億成交暫錄134宗 超去年全年

【明報專訊】受通關效應帶動，加上多個大型新盤推售，今年大額新盤交投遠超去年。美聯物業房地產數據及研究中心綜合一手銷售網資料，今年截至5月16日新盤成交量錄5025宗，其中逾5000萬元成交佔134宗，創近4年同期新高之餘，更已超越去年全年。

創近4年同期新高

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，本年迄今市場已錄得5025宗一手成交，較去年同期的2627宗高出約91.3%，當中豪宅新盤表現尤其理想，本年迄今逾5000萬元新盤成交量錄134宗，較去年同期45宗大幅急升近兩倍，甚至已超越去年全年115宗，高出約16.5%。

以區域劃分，今年九龍區（連同西貢區，主要反映將軍澳）錄得最多逾5000萬元一手成交，共涉91宗，佔市場約67.9%，單計啟德就已佔43宗，其中華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作發展的澐璟就有24宗，為今年最多逾5000萬元成交的新盤。至於恒地（0012）等六大發展商合作的天瀧，以及內房龍湖（0960）尚．珒溋則各佔6宗，另信置（0083）何文田ST. GEORGE'S MANSIONS今年則錄19宗逾5000萬元成交。

港島區則有27宗逾5000萬元新盤成交，佔約20.1%，並以華懋西半山大學閣錄6宗佔最多；新界區期內則有16宗逾半億元一手成交錄，約11.9%，百利保（0617）等沙田九肚富豪．山峯與嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山同錄3宗。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款