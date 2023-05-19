今年逾半億成交暫錄134宗 超去年全年

創近4年同期新高

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，本年迄今市場已錄得5025宗一手成交，較去年同期的2627宗高出約91.3%，當中豪宅新盤表現尤其理想，本年迄今逾5000萬元新盤成交量錄134宗，較去年同期45宗大幅急升近兩倍，甚至已超越去年全年115宗，高出約16.5%。

以區域劃分，今年九龍區（連同西貢區，主要反映將軍澳）錄得最多逾5000萬元一手成交，共涉91宗，佔市場約67.9%，單計啟德就已佔43宗，其中華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作發展的澐璟就有24宗，為今年最多逾5000萬元成交的新盤。至於恒地（0012）等六大發展商合作的天瀧，以及內房龍湖（0960）尚．珒溋則各佔6宗，另信置（0083）何文田ST. GEORGE'S MANSIONS今年則錄19宗逾5000萬元成交。

港島區則有27宗逾5000萬元新盤成交，佔約20.1%，並以華懋西半山大學閣錄6宗佔最多；新界區期內則有16宗逾半億元一手成交錄，約11.9%，百利保（0617）等沙田九肚富豪．山峯與嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山同錄3宗。