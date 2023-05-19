Kennedy 38首宗租賃 呎租高見73

內地專才1.55萬租維峯1房

另外，內地專才來港，亦成租務市場生力軍。美聯分行首席高級營業經理盧浩表示，天后維峯中層D室，實用面積287方呎1房戶，獲內地專才以月租1.55萬元承租，實用呎租54元。業主2013年579.7萬元購入，租金回報3.2厘。

大角嘴半新盤利奧坊．凱岸，錄得一宗2房戶租賃成交，香港置業高級聯席董事李品良稱，屋苑第1座中層A室，實用面積417方呎，以月租1.95萬元租出、實用呎租47元；業主2018年約1027.5萬元購入，租金回報2.3厘。

鄰近奧運站的浪澄灣亦錄2房租務成交，香港置業區域營業董事蘇國榮透露，浪澄灣第7座中層E室，實用面積560方呎，以2.35萬元租出，實用呎租42元；業主2013年約875.4萬元購入，租金回報3.2厘。

ONE INNOVALE租1.1萬 回報逾3厘

新界方面，天水圍新盤Wetland系列租賃表現不俗，本月至今暫錄約7宗租賃成交。中原分行經理何家樂表示，Wetland Seasons Park第10座中層A3室，實用面積567方呎，3房1套間隔，以月租1.52萬元租出，實用呎租近27元；業主2020年699萬元一手購入，租金回報2.6厘。

另一新界新入伙盤、位處粉嶺北的ONE INNOVALE第1期，利嘉閣高級經理羅富欽表示，屋苑A座中層11室，實用面積295方呎1房間隔，議價後以1.1萬元租出，實用呎租37元。業主去年以約436.92萬元一手購入，租金回報逾3厘。