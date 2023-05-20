內地背景買家佔13% 連升3季11年高 分析：新香港人為主 代理睇好千萬以上私樓

明報記者 林可為

相對去年第四季，今年以來本港樓市交投氣氛回勇，美聯數據顯示，首季具內地背景買家，佔整體住宅物業成交量的佔比約為13%，按季升1.9個百分點，並屬連升3季、更創逾11年來的季度新高。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明認為，經濟復常下，上述具內地背景的入市買家，相信不少為新香港人，而相關比率創新高，亦反映新香港人對本港樓市有信心。

布少明：高才通推高私宅租金 撐港樓市

布續稱， 除新香港人支持樓價外，港府推出多項措施吸引高端人才來港，增加香港對境外人才的吸引力，料下半年來港的專才數目將持續增加，他們將成為本港樓市生力軍；他認為，暫時亦未見樓價出現大幅回調的可能，除非外圍出現突發急變，否則樓價難大挫，維持全年樓價上升10%至15%的預測。

與此同時，隨着相關專才來港工作和生活，將為市場帶來新增租住需求，料私宅租金將持續攀升；據美聯統計，本港整體私宅租金水平，今年首4個月上升2.1%，是自2017年首4個月錄約3%升幅後、6年來的同期新高。

陳永傑料啟動市場換樓鏈

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則指出，過往內地買家來港買樓，主要是購買超級豪宅，但自從高才通計劃推出後，內地客購買港樓的模式有所改變。陳永傑表示，高才通計劃參與者，以專業人才或企業高層為主，樓價介乎1000萬至2000萬元的中價物業，將會是他們主要入市目標，意味中價樓最受他們追捧，同時亦會啟動市場換樓鏈，可促進整體住宅成交。

事實上，新盤市場近期不乏具內地背景人士付辣稅入市個案，最矚目一宗來自山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON，一幢實用面積7042方呎洋房，上月由具內地背景買家以逾5.77億元購入，須付至少15%辣稅涉約8662萬元，料為今年通關後，涉及最大額辣稅的一手成交。

另外，北角分層豪宅海璇，屋苑一個中層實用面積765方呎2房戶，早前以4360.5萬元售出，買家為內地人，需支付樓價30%辣稅，涉約1308萬元。