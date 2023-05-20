海逸豪園4房4.8萬租出

【明報專訊】近月租務市場活躍，各區分別錄得大額租賃成交。紅磡海逸豪園一個4房雙套房單位，近期以月租4.8萬元獲承租。利嘉閣高級聯席董事余美寶表示，有關單位為海逸豪園23座中層E室，實用1413方呎，4房雙套房間隔，望園景，業主最初以5萬元放租，獲租客洽租，議價後減租2000元或4%，以月租4.8萬元租出，實用呎租約34元。業主2002年約845萬元一手買入，即租金回報達6.8厘。
火炭御龍山亦錄大額租務成交，中原首席分區營業經理陳韻兒表示，有外區客以月租4.1萬元租住屋苑1座高層A室，實用1091方呎，4房連套房及工人套房間隔，望馬場景，實用呎租約37.6元。陳氏指，業主在2015年以約1653萬元購入單位，現租出單位可有約3厘租金回報。
大埔比華利山別墅近錄一宗租賃成交，中原高級分區營業經理黃達雄表示，獲承租單位為湖景道單號屋，實用1902方呎，業主以月租3.9萬元放租，議價後以3.69萬元租出，實用呎租19元。業主2011年1895萬元購入，租金回報約2.3厘。
另西半山羅便臣道The Richmond亦錄租賃成交，利嘉閣助理分區董事鄧惠源表示，屋苑低層D室，實用262方呎，1房間隔，望半山市景，以月租1.75萬元租出，實用呎租66.8元。業主2020年約856.3萬元一手買入，租務回報約2.5厘。