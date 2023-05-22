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中資金融高層3.85萬租晉環3房套戶

【明報專訊】近月住宅租賃市場明顯較一手及二手買賣市場活躍，其中鄰近多間國際學校的港鐵黃竹坑站上蓋晉環，再錄大額租賃成交。香港置業高級營業經理譚浩智表示，晉環2B座中層A室，實用面積856方呎，3房1套間隔，向西北望開揚城市景及山景，獲外區客以月租3.85萬元承租，實用呎租約45元。

租客為中資金融高層家庭客，心儀單位鄰近小孩上學地點，方便上學，加上黃竹坑站大型購物商場港島南岸亦快將啟用，故承租上述單位。資料顯示，業主2021年5月以約2841.7萬元一手購入，租金回報僅1.6厘。

至於同位於港島區的半新盤筲箕灣香島，亦錄得2房租賃成交。美聯分行高級區域經理佘錦驊表示，香島1座中層D室，實用面積513方呎，2房間隔，開放式廚房，獲外區租客以月租2.1萬元承租，實用呎租約40.9元。資料顯示，業主2017年約3132.1萬元連環購入上述單位及另一個同座高層A室單位作長線投資之用。

昇悅居2房則王1.95萬租出

另外，部分市區大型屋苑租金重返近年高位。美聯分行業務董事周鍵喬表示，西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，位於1座高層B室，實用面積517方呎，屬2房則王間隔，以月租1.95萬元租出，實用呎租37.7元。翻查資料，該類單位已重返近年租金高位水平。業主2002年219.6萬元一手購入，租金回報約10厘水平。

同為西九四小龍之一的同區宇晴軒，亦錄租務成交個案。香港置業分行首席高級營業經理黃銘傑表示，宇晴軒1座中層E室，實用面積447方呎，2房間隔，獲同區客以月租1.78萬元承租，實用呎租約39.8元。資料顯示，業主2020年10月以約805萬元購入，租金回報約2.65厘。

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