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「街市大王」逾億葵涌貨櫃碼頭拓凍倉業務

【明報專訊】疫情下「街市大王」建華集團急速擴張，除連環購入多個舖位、工廈、商場等物業外，亦發展多個新業務，包括全港首家自動化智能冷鏈物流服務供應商塔胡胡（TAHUHU），早前就投資近1億元，於葵涌貨櫃碼頭開設首個據點。

據公司早前已接獲約10組投資者表示有興趣合作發展相關業務外，最快今年內落實首個合作項目，預計發展規模涉約20萬方呎樓面，料逾10億元入市一幢物業作發展。

智能操作回本期縮至5年內

塔胡胡首個據點位於葵涌貨櫃碼頭亞洲貨櫃物流中心B座，佔地約3.8萬方呎。建華集團資產管理總監何錦耀指出，集團一年多次計劃發展相關業務，原計劃以約5億元購入一個自資物業發展，惟冷鏈物流需要電力、樓底及承重量支持，故先租用上述物業作首個據點，物業租約期長近10年，惟未有透露租金資料，而整個項目總投資額則接近1億元。

何錦耀續稱，由於塔胡胡以全自動化智能操作，故回本期較傳統凍倉短，他表示，一般凍倉回本期約5至7年，而自動化智能操作將令塔胡胡首個項目回本期縮短至5年以內。

塔胡胡行政總裁陳永發補充，智能化系統將為塔胡胡節省六成人手成本，而由於智能化系統可24小時運作，加上可用盡物業7米樓底，提供存倉容量，故單計存倉費收入已較傳統冷倉高約三成。

擬伙投資者斥逾10億建20萬呎項目

事實上，疫情後市場對冷倉需求增加，但何錦耀指，目前市場缺乏冷倉供應，主要是不少相關物業已進行活化或改建，而塔胡胡作為市場首家自動化智能冷鏈物流服務供應商，早前舉行發布會與投資者會面，反應理想，迄今已接獲約10組投資者表示有興趣合作投資，包括來自內地、國外等基金，合作計劃中最大規劃一個涉及約20萬方呎樓面，有關投資者已有目標物業，價值約10多億元，目前正研究配套是否適合作冷鏈物流，期望今年內可落實，另亦有部份投資者計劃購置地皮發展，目標為地盤面積約2萬至10萬方呎，主要集中於荃灣、葵青、屯門及粉嶺等。

陳永發續指，塔胡胡採用之智能系列，能提升冷鏈物流質素，包括無縫冷鏈物流系列，凍倉分成三個不同溫度儲存區，特別設計的貨台、實時GPS及溫度監控系統，更可穩定運送途中的溫度，公司採用的智能化系列，用戶可使用手機預訂貨台及儲倉區位置，項目亦設10個貨台，再配合機械人提存貨物，加快整個流程，用戶貨品可更快運送至零售點，故塔胡胡開業不足一年，已有部分連鎖集團選用其服務。

明報記者

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