星河明居交投減 呎價企穩1.6萬

明報記者 歐陽慧恩

香港置業首席高級營業經理楊潤彬表示，星河明居C室高層05室，實用面積593方呎，屬3房1套間隔、望東九龍市景，新近以1018萬元易手，實呎17167元；原業主2010年以493萬元購入上址，持貨13年，帳面獲利525萬元或逾1倍。

3房1018萬沽 13年升值逾倍

楊續稱，星河明居及啟德區的二手市場，近日受大型新盤搶客影響，加上普遍業主未有擴大議幅，相信短期內成交量、價格均將窄幅上落。

另一方面，市區豪宅屋苑不乏高價二手成交。市場消息稱，太陽世紀集團（1383、前稱太陽城集團）前執行董事歐中安，以約6000萬元，售出中半山帝景園4座中層實用面積1513方呎A室3房戶，實呎39656元。

資料顯示，歐中安於2014年以4750萬元向港大首席副校長、經濟學講座教授王于漸及相關人士購入，帳面獲利1250萬元或約26%。

新港城3房業主料損手3%離場

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山大型屋苑之一新港城，位於C座中層01室，實用面積490方呎3房間隔，以698萬元成交，實呎14245元。資料顯示，屋苑C座高層01室，面積間隔均相同，4月底以682萬元成交，實呎13918元，即同類單位約半個月做價升16萬元或2%。

上述原業主2019年678萬元購入，帳面賺20萬元，惟連使費後料須蝕約20萬元或約3%。

都會駅 1年來首錄逾1500萬成交

另一方面，中原高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳都會駅第1座高層H室，實用面積888方呎、4房3廁連多用途房間隔，享海景，新近以1523萬元易手，實呎17151元，成交價為屋苑今年暫時最高，並為屋苑分層標準戶自去年5月後，即約1年來、成交價首次重上1500萬元關口；原業主則於2014年以1145萬元購入上址，現帳面獲利378萬元或33%。

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