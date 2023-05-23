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莎莎女婿沽灣仔舖 3年帳賺近千萬

【明報專訊】疫情過後，除舖位租金回升外，舖位售價亦由低位反彈，帶挈部分疫情期間「撈底」之投資者勁賺獲利，其中莎莎國際（0178）主席郭少明女婿、威威洗衣粉太子爺陳振邦及相關人士，最新以3980萬元售出灣仔一地舖，持貨3年帳面獲利980萬元或33%。

2020年爆疫撈底 內地客接貨

上述舖位為灣仔駱克道381號富士大廈地下A舖，商舖面積950方呎、連入則閣樓500方呎，合共1450方呎，本月初以3980萬元易手，呎價2.74萬元。原業主晙步有限公司，董事包括陳振邦、其兄威威洗衣粉億豐行總經理陳泳聰及陳世珠，於2020年3月、即本港爆疫初期以3000萬元購入，現帳面獲利980萬元或33%。買家則以浩翔控股有限公司作登記，董事姓羅，持有內地身分證。

傲晴185呎工作室 186萬入場

另蜂鳥資本發展的葵涌O'Nest傲晴工廈工作室，近日委託中原（工商舖）作獨家代理，拆售26個工作室發售，面積約181至321方呎，呎價約8724元起，而以連租約出售單位有20個，佔總數約77%。

中原（工商舖）工商部副分區營業董事黃國權表示，項目位於葵涌葵昌路90至98號美和工業大廈13樓全層，入場單位為30號室，面積約185方呎，售價約185.5萬元，買家料可享約3.6厘租金回報。業主將提供七成按揭，買家可以首期低至50萬元入市。

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