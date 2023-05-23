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瑧蓺開放式戶575萬沽 5年實蝕近三成

【明報專訊】二手屢錄蝕讓的西營盤半新盤瑧蓺，市場消息指出，屋苑高層E室，實用面積221方呎，開放式戶，成交價575萬元、實呎26,018元；原業主2018年5月以760.8萬元一手購入，持貨約5年，帳面蝕逾185萬元，若連使費計，料實蝕逾220萬元或29%。

曉峰灣畔3房額印鬆綁828萬沽 3年實蝕7%

翻查資料，連同上述成交，瑧蓺自2021年8月起至今累錄約12宗二手成交，惟全屬蝕讓，帳面蝕幅介乎4%至36%。新界大型屋苑亦有蝕讓個案。中原分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山曉峰灣畔第1座中層C室，實用面積653方呎3房戶，原業主開價約860萬元，減價32萬元或約4%後，以828萬元易手，實呎12,680元；原業主2020年3月838萬元購入，3年額印稅SSD已鬆綁，帳面蝕10萬元，若連使費計，料實蝕逾58萬元或7%。

雲暉大廈4房售8360萬 實呎4.3萬

另一方面，市區二手豪宅錄得成交；市場消息指，跑馬地雲暉大廈A座高層2室，實用面積1953方呎4房間隔，原業主開價約8800萬元，議價後減440萬元或5%，以8360萬元易手（連車位）、實呎42,806元；原業主2012年以7540萬元購入（連車位），持貨11年，帳面獲利820萬元或11%。

SAVANNAH 2房易手 7年帳賺逾七成

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳半新盤SAVANNAH新錄第3C座低層C室易手，實用面積477方呎2房戶，原業主開價918萬元，議價後減價38萬元或4%，以880萬元易手、實呎18,449元。原業主2016年以508.7萬元一手購入，持貨7年，帳面賺逾371萬元或73%。

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