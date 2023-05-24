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瑜一•天海3房 3792萬沽新高

【明報專訊】新盤市場除有多個新盤準備出擊外，早前已推出之項目不乏高價成交。其中華懋、港鐵（0066）旗下何文田站瑜一•天海，昨日透過招標形式以近3792萬元、實呎逾3.8萬元售出一伙3房戶，成交價、呎價均創今期新高。

瑜一系列累沽405伙 套現68億

華懋銷售總監封海倫表示，上述新售出單位為瑜一•天海第1A座20樓D室，實用面積996方呎，3房連儲物室間隔，成交價3791.87萬元，實呎38,071元。她指出，上述單位坐北向南，採用橫排式設計，客飯廳、所有睡房均能望維港景。

瑜一系列自今年3月開售以來，累積沽出405伙，佔可售單位逾80%，套現逾68億元。

另啟德跑道區有多個新樓盤供應，除新近開售的恒地（0012）等六大發展商合作發展的天瀧外，同區中海外（0688）發展、目前已屆現樓的維港1號，新售出第2B座8樓A室，屬實用面積656方呎、3房1套間隔，成交價1630.6萬元、實呎24,857元。

維港1號3房1630萬沽 實呎2.48萬

此外，由地產代理監管局前主席陳韻雲或有關人士持有的山頂豪宅TWENTY PEAK ROAD BY V，最新上載成交紀錄，全數4幢洋房轉讓予關連人士，每幢作價5.6億至8.6億元，總作價約26.7億元。

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