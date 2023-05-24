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鄧成波家族蝕千萬沽砵蘭街舖

【明報專訊】雖然本港舖市市道，在香港和內地恢復通關後有所反彈，但仍有個別投資者蝕讓沽貨，其中已故「舖王」鄧成波的家族成員，新近售出油麻地砵蘭街一個已交吉的舖位，作價約7450萬元，該家族持貨約6年，帳面蝕1050萬元。

地下連閣樓3780呎 呎價1.97萬

上述物業為砵蘭街78至84號幸運大廈地下A至B舖，舖位面積2134方呎，連1646方呎閣樓，總面積合共約3780方呎，若以成交價7450萬元計，折合呎價約1.97萬元。資料顯示，鄧成波家族於2017年購入相關舖位，當時作價8500萬元，換言之，持貨6年後售出物業，該家族帳面蝕1050萬元，蝕幅約12%。

羅守輝3800萬沽筲箕灣舖賺三成

至於近月連環沽貨的資深投資者羅守輝或相關人士，新近再以約3800萬元，售出筲箕灣南安街61號地下61A、61B、63、65號舖、及南康街4號地下A號舖，舖位面積合共3053方呎，折合呎價約1.25萬元；舖位現時租金約13.5萬元，意味新買家可享4.3厘租金回報。資料顯示，羅守輝等於2016年以2870萬元購入上述物業，現帳面獲利930萬元，賺幅約32%。

此外，近期積極擴展迷你倉業務的建華集團，近期多次入市工廈物業；資料顯示，沙田安盛工業大廈6樓A、B室，面積合共8200方呎，早前以3328萬元易手，折合呎價4058元，買家分別以陞御有限公司、遠璟有限公司名義登記，前者董事為建華集團行政總裁凌偉業，後者董事為RISING NATION INVESTMENT HOLDING LIMITED，惟其登記地址為建華位於長沙灣之寫字樓，意味上述兩單位均由建華或相關人士購入。

另外，由「磁帶大王」陳秉志持有的黃竹坑香葉道4號怡達工廠大廈約38.8%業權，新近於市場放售，意向價約7.27億元。

中原（工商舖）工商部副分區營業董事魏漣表示，今批物業涉及怡達工廠大廈共約28個單位，面積約2545至7310方呎，總面積合共約為93,275方呎，以意向價約7.27億元計，意向呎價約7800元。物業全數單位連租約，市值租金約14元至18元。

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