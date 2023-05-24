moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

日家品店NITORI落戶MegaBox 佔地2萬呎

【明報專訊】本港經濟邁向全面復常，吸引外國品牌進駐。在全球擁有逾900家分店、有日本「國民家品店」之稱的NITORI，與嘉里（0683）合作，敲定在九龍灣MegaBox開設旗艦店，佔地約2萬方呎，預計今年9月開業。NITORI表示，希望將日系家居文化推廣出去，計劃在2030年全球設立3000間分店。

被形容為「國民家品店」 9月開業

NITORI宜得利家居總經理杉浦荣表示，香港零售市場發展迅速，一直計劃進軍香港市場，適逢MegaBox邀請，能提供較大面積的樓面，決定在香港開設首間商舖。

相關商舖位於MegaBox 6樓，佔地約2萬方呎，預計9月開業，貨品總類超過5500件，包括家俬、窗簾、寢具、餐具等。他透露，集團品牌擁有56年歷史，目前在全球擁有逾900間分店，計劃2030年在全球開設3000分店，目前在本港亦有物色開設分店的機會。

翻查資料，NITORI 於1967年在日本北海道創辦，最初命名為「似鳥家具店」，在1978年改名NITORI，目前在全球已擁有逾900家分店，遍佈亞洲各地。

MegaBox首4月營業額按年升兩成

MegaBox高級總監吳鎧廷表示，MegaBox今年首4個月營業額按年上升20%、人流則上升40%。連同NITORI在內，商場今年暫已引進9個全新品牌、涉6.5萬方呎樓面，將在今年下半年起分階段開業。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款