新盤本月成交破千宗 超上月全月 University Hill 2B三輪沽540伙 NOVO 2A下月接力

明報記者 容婌維

事實上，近月新地連環推出新界大型新盤（見表），並已沽近1600伙，套現共逾百億元。University Hill系列（2A及2B期）上月底起銷售，經歷約五輪大型銷售後，不足1個月累售約900伙，佔該系列全數1295伙近七成，套現逾63億元。新地副董事總經理雷霆表示，項目預計第四季收入伙紙，將保留未推出市場約300伙，以現樓形式推售，相信屆時有5%至10%加價空間。

新地連推新界盤

沽1600伙套逾百億

翻查資料，新地去年起推售白石角優景里項目第1期Silicon Hill，累沽逾560伙，即整個優景里項目累售逾1460伙，佔整個項目1871伙約78%，共套現逾108億元。昨日進行的第三輪銷售以價單形式發售222伙，即日沽出190伙或約85%，單日套現逾13.54億元。新地代理總經理胡致遠表示，University Hill買家以分支家庭及換樓客為主，當中約75%來自新界。

NOVO 2A首批最少186伙

至於NOVO LAND第2A期，雷霆指，項目預計下周開價，最快下月初開售。新地代理總經理陳漢麟補充，首批料推出不少於186伙，將涵蓋開放式至3房戶型，示範單位則預計下周起對外開放。分6期發展的屯門兆康NOVO LAND，去年7月起先後推出第1A、1B及2B期，最新部署推售的2A期涉929伙，首階段先推售519伙，主打兩房戶。發展商於九龍站環球貿易廣場的展銷廳，提供兩個交樓標準示範單位，屬2房戶及3房戶型，均配備充足收納空間及品牌家電等。

2房示範單位以Arreso第3座18樓G室為藍本，實用面積464方呎。玄關預設有收納櫃、磁力告示板等，惟儲物櫃較淺，料未能收納鞋履，戶主需要另外加置鞋櫃。同樣格局的儲物櫃，在Arreso第3座18樓A室為藍本的3房示範單位剪裁則較深，有條件充當鞋櫃。上述18樓A室示範單位採3房1套連開放式廚房間隔，交樓標準在廚房預設玻璃趟門，有助阻隔油煙，使用上相信與傳統梗廚無異。

[香港地產]