西營盤國光書局舖2700萬易手

持貨逾36年升值2500萬

上述物業登記買家為威邦有限公司，公司董事為胡秀夏，胡氏一向活躍於物業投資，手上持有不少商舖，包括西營盤東邊街18號地舖，以及油麻地南京大廈地下B1地舖等。值得留意，國松樓已落成47年，具重建潛力，資料顯示，九建（0034） 太子爺柯沛鈞2017年斥資近1680萬元，購入該廈4個住宅單位，至今尚未售出。

另天水圍新北江商場地下A60及A61號舖，面積約300方呎，上月底以1700萬元易手，呎價5.67萬元，目前租予兩餸飯商戶。原業主2011年6月以200萬元買入，持貨快將12年，帳賺約1500萬元或7.5倍。

羅守輝放售太平道一籃子物業

有商舖業主趁勢加快放售物業，利嘉閣（工商舖）地產高級區域董事潘榮德表示，獲委託連租約放售旺角太平道4號地舖，面積約9580方呎，連23個私家車位，一籃子物業以1.38億元放售。據悉，地舖現由兩間連鎖寵物用品店租用，連同車位租金，每月租金收入約39萬元，若成功以1.38億元售出，租金回報約3.4厘。資料顯示，上述物業由資深投資者羅守輝或有關人士持有，羅氏等2021年6月9480萬元購入，以意向價計，將帳面獲利4320萬元或46%。

另有商廈物業亦放售，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事馮俊英表示，尖沙嘴康宏廣場8樓15至17室現放售，屬相連單位，面積7354方呎，意向價約1億元，呎價約1.35萬元，以現狀及交吉形式出售。

[香港地產]