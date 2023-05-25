moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

葉創成：尹德輝：市區舊樓重建仍大有可為

【明報專訊】幾年前內房曾大舉進軍本港，至今成績各異，當中以發展市區重建項目贏面較高，這也為熟悉此領域的本港地產界人士帶來機會。持有本港房地產建築碩士學位、先後在多家大型發展商工作的駿高集團董事尹德輝表示，駿高集團於2017年與本港老牌紡織商蔡氏家族組成的宏達投資，曾先後伙拍內房大族控股（深：002008）及佳兆業（1638）發展長沙灣新盤弦雅，而2018年起則與佳寧娜（0126）合作發展長沙灣新盤佳悅及青山道296號至306號項目，至今均取得佳績，他相信，市區舊樓重建在未來仍然大有可為。

尹德輝曾任職多家房地產上市企業，其中包括世界五百強TESCO地產集團、嘉華集團、震雄/上海寶鋼地產集團等企業，而他在2017年最後一次打工是任職南豐中國華南區總經理，跟着便正式創業、出資與大族控股合作在深圳發展數個城市更新地產項目，幾個月後，大族控股希望轉攻本港房地產市場，他亦因此從內地回流本港發展。

回憶2017年內房在本港大舉投資的情况，尹德輝仍然記憶猶新：「當時很多內房都想在本港插旗，恒大（3333）既買山頂豪宅又買灣仔全幢商廈，中海外（0688）亦以呎價萬多元買入啟德地皮，而龍光地產（3380）及合景泰富（1813）的合資公司則以168.6億元投得鴨脷洲利南道地皮，每呎樓面地價更達22,118元，我便是在那個時代從內地回本港發展房地產市場。」

2017年創業 伙內房攻香港市區重建

尹德輝表示，旗下駿高集團原先擬直接伙拍大族控股在2017年回港發展房地產市場、主攻舊樓重建，惟由於每個發展項目數以億元計，規模較大，於是駿高集團先與本港老牌紡織商蔡氏家族組成宏達投資，再與大族控股合作。

他表示：「當時大族控股決定來港發展，它是上市公司大把本錢，我比較穩陣，找來本地蔡氏家族合作，成立宏達投資，我持有部分股份，亦由我來操盤，跟着再以宏達投資與大族控股合作。」第一個項目是收購長沙灣醫局街舊樓項目，大族控股及宏達投資分別佔75%及25%權益，現已發展為新盤弦雅；另外，宏達投資2018年開始亦與佳寧娜合作，收購海壇街舊樓項目，現已發展為新盤佳悅。

合作方財困 無阻弦雅交樓

宏達投資與大族控股合作發展本港地產項目兩年多後，大族控股於2020年初提出擬將所有有關權益轉售予佳兆業，並就此徵求尹德輝同意，他回憶說：「當時大族控股老闆對我表示，佳兆業希望購入大族控股旗下本港地產項目，就此徵求我的同意，我覺得佳兆業比大族控股規模大，而且是本港上市公司，於是就此同意。」

在2020年中，佳兆業向大族控股購入醫局街舊樓項目75%股權後，宏達投資仍然持有25%，並且由尹德輝負責於2020年底賣樓，命名為弦雅，為單幢住宅，涉及95伙，至今已沽出所有單位，平均成交呎價約2.1萬元，2021年底已經入伙。換言之，雖然佳兆業在2021年中開始出現財困、債務違約，惟由於弦雅由宏達投資負責「操盤」，佳兆業僅作為財務投資者，故項目仍能交付予買家。

伙佳寧娜發展佳悅已售1/3

至於宏達投資與佳寧娜合作發展的海壇街舊樓重建項目，命名為佳悅，已於去年7月開始發售，尹德輝形容，該新盤銷情同樣理想，他說：「佳悅全盤有115伙，去年7月開始推出62伙，至今已賣出41伙，分別佔已推及全部單位三分之二及三分之一，平均呎價逾19,000元；餘下未推出部分單位擬等現樓於年底落成時再推售。」

雖然今年以來本港新盤市場焦點是呎價在17,000元以下的新界盤，但尹德輝表示，當這些大盤售罄後，個別未能選中心水單位的買家，認為佳悅作為市區新盤售盤也只是略高於新界新盤，也會轉為選購佳悅。

青山道舊樓強拍土審駁回 項目已和解

另外，宏達投資與佳寧娜合作發展的長沙灣青山道296至306號項目，2021年已斥資約8200萬元購入青山道296至298號全幢，若成功與於2019年申請強拍的青山道300至306號項目合併發展，地盤面積約8000方呎，假設以地積比率9倍重建，可建樓面約7.2萬方呎。

雖然上述強拍申請去年9月曾被土地審裁處駁回，但尹德輝在是次訪問中表示，宏達投資與佳寧娜近日已就此與相關業主和解，料項目將可順利推進。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款