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THE ASTER 2房月租4.5萬 回報2.6厘

【明報專訊】暑假租務旺季即將到臨，各區多個私樓錄租務成交。嘉里建設（0683）旗下跑馬地山光道THE ASTER，前身為出租物業，今年3月起轉租為售，項目拆售後，有業主隨即放租，短時間內成功將單位租出。最新獲承租的單位為中層D室，實用面積698方呎，2房間隔，獲租客以月租4.5萬元承租，實用呎租約64元。資料顯示，業主上月下旬以2045.9萬元向發展商購入，租金回報約2.6厘。

夫婦零議價2.5萬租朗濤2房單位

另外，大埔白石角朗濤一個2房1套單位零議價下租出。中原地產分行經理楊頌堯表示，單位為7A座中層D室，實用面積780方呎，業主放盤月租開價約2.5萬元，日前零議價租出，實用租金約32元，新租客為一對年輕夫婦。業主2019年以937萬元一手購入，租金回報約3.2厘。

另鄰近奧運站的一號銀海則錄低市價租務成交。香港置業分行高級聯席董事李品良表示，一號銀海3座中層C室，實用面積665方呎，3房1套間隔，望海景及內園池景，業主以月租3.3萬元放租，隨後獲外區客洽租，雙方經議價後減價3,000元或減9%，以3萬元租出，實用呎租約45元，租金較市價低約5%。

資料顯示，上述單位業主2014年9月以約1,200萬元購入，租金回報約3厘。

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