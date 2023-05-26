東方棕泉老闆4100萬購九龍城舖

47年帳面大升83倍

原業主1976年3月49萬元買入，持貨約47年，帳面賺4051萬元或83倍。

翻查資料，莫應光去年4月2780萬元購入筲箕灣望隆街14號地舖，呎價約3.09萬元。據悉，該舖連租約購入，商舖租予散貨場，月租約6萬元，租金回報約2.6厘。換言之，莫氏過去一年共斥6880萬元購入兩舖。

市場消息指出，銅鑼灣登龍街18號V Point一樓全層，面積約6700方呎，據悉獲連鎖健身中心24/7 Fitness承租，月租約40萬元，呎租近60元。翻查資料，上述商舖原由另一間健身中心eliment Fitlax租金，2017年起月租約53.6萬元租用，租期至2020年，即新租約租金較對上租約低13.6萬元或25%。

YOHO MALL推動漫美食市集

此外，新地（0016）元朗YOHO MALL聯乘東立出版社及FOOD＆STYLE，下月1日起在YOHO MALL I中庭打造 「SPY×FAMILY動漫精品美食市集」， 推出逾3000呎動漫及美食市集，特設《SPY×FAMILY》期間限定店，搜羅日本直送及最新精品，另場內的東立官方漫畫及精品區，如《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等，讓動漫迷率先選購喜愛精品。