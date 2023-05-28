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KOKO MARE加推45伙 折實667萬起

【明報專訊】發展商積極推售新盤餘貨，會德豐旗下藍田KOKO MARE，昨日加推價單第5號共45伙，全位於第9座，實用面積由316至500方呎，包括1房、2房戶，售價757.7萬至1168.3萬元，實呎由19,712至27,044元，平均實呎22,006元；若計算最高12%折扣後，折實售價由666.8萬至1028.2萬元，折實實呎17,348至23,801元，折實平均實呎19,367元。

周三推售98伙 包括5伙特色戶

發展商同時上載最新銷售安排，落實在本周三（31日）推售98伙，當中包括5個特色單位，折實售價由587.8萬元起。

資料顯示，KOKO MARE自今年4月開售至今，累售192伙，佔單位總數444伙的約43%，套現15.9億元，若連同第3A期KOKO ROSSO計，KOKO HILLS第3期已累售達500伙，套現40.4億元。

63 Pokfulam售出1伙 涉4800萬

新盤市場在佛誕長假期近20宗成交，其中九建（0034）旗下港島薄扶林道63 Pokfulam，售出一伙，為2座30樓B室，實用面積1153方呎，3房連套房及儲物室間隔，成交價4800萬元，實呎41,631元。

另系內將軍澳海茵莊園，昨日以招標形式售出連平台特色戶，單位為1座2樓A9室，實用面積277方呎，平台面積50方呎，成交價595.4萬元，實呎21,495元。

嘉熙2房持貨逾4年 帳蝕逾百萬

二手市場持續淡靜，蝕讓個案持續出現，大埔白石角嘉熙一個2房戶以700萬元易手，原業主逾4年蝕逾100萬元離場。美聯助理區域經理黃國輝表示，嘉熙剛本月首宗成交，單位為3座低層D室，實用面積440方呎，2房間隔，原業主早前以740萬元放售，獲外區換樓客垂青，雙方議價後減價40萬元或5.4%，以700萬元易手，實呎15,909元。據悉，原業主2018年7月以807.3萬元一手購入，持貨逾4年，帳面蝕讓107.3萬元或13%。

樂悠居1房565萬易手

另外，荃灣上車屋苑樂悠居亦錄蝕讓個案，市場消息稱，有關單位為中層18室，屬實用面積312方呎的1房戶，原業主早前以590萬元放售，獲外區首置客洽詢，準買家睇樓兩次後，以565萬元成交，較開價低25萬元或4.2%，實呎18,109元。原業主2019年底以570萬元買入，持貨逾3年，4年帳蝕5萬元或不足1%。

[香港地產]

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