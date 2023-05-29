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太古城本月僅7成交 跌逾六成

【明報專訊】買家觀望多個一手新盤即將開售，整體二手交投持續平淡；綜合中原、美聯兩大代理行統計，過去兩天周末10大指標屋苑，僅錄約5宗成交，續於低位橫行，當中一半屋苑零成交；即使鰂魚涌指標屋苑太古城，5月至今亦只錄約7宗成交，較4月全月錄約20宗，減少13宗或65%。

中原高級區域營業董事張光耀指，太古城新錄東海閣中層G室成交，屬實用面積572方呎2房則王、望內園景，以1055萬元易手，實呎18,444元；原業主2010年以560萬元購入，持貨13年，帳面賺495萬元或88%。

2房則王1055萬沽 不足一年賣平13%

翻查資料，上述新成交單位正下層的G室，實用面積、間隔相同，景觀也相若，去年7月以1218萬元成交，較上述新成交單位做價高163萬元；換言之，撇除單位內籠裝修等因素，同類單位價位於不足一年間，回落約13%。

另一市區老牌屋苑荔枝角美孚新邨，有長情業主以低市價沽貨；美聯高級區域營業董事吳志輝稱，美孚新邨二期百老匯街44號高層C室，實用面積931方呎，原則3房間隔、望街景，以1000萬元易手，實呎10,741元，低市價約8%；惟原業主早於1976年12月以20.8萬元購入，持貨近47年，帳面獲利979.2萬元或47倍。

美孚業主持貨47年 帳賺47倍

美孚新邨5月至今暫錄約15宗成交，較上月全月約21宗少6宗或近三成，平均實呎約1.2萬元。

多個新界新盤部署6月出擊，凍結新界二手市場購買力；美聯高級分區營業經理陸家民指，屯門聚康山莊5月至今僅錄約1宗二手成交，為5座低層F室，實用面積445方呎2房戶，成交價585萬元，實呎13,146元；原業主2019年4月以595萬元購入，帳面已蝕10萬元，若連使費，料有機會實蝕逾39.6萬元或約7%離場。

利嘉閣首席聯席董事黃偉基指火炭駿景園第10座高層B室，實用面積974方呎，3房連套間隔，以1188萬元售，實呎12,197元，低市價約6%；原業主早前移民，是次特意回港賣樓，原先叫價1250萬元，議價後減62萬元或約5%成交；原業主2000年1月以535萬元購入，持貨逾23年帳面賺653萬元或1.2倍。

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