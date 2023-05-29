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瓏門交投減價橫行 均呎1.6萬

【明報專訊】5月本港樓市受加息等因素影響，整體二手交投放緩，而屯門區因新地（0016）部署推出NOVO LAND全新第2A期，二手成交亦見減少；區內指標屋苑瓏門，5月截至25日止只錄約3宗成交，屋苑逾1000萬元二手成交暫只有1宗，均呎水平已連續4個月橫行，企穩1.6萬元水平。

明報記者 歐陽慧恩

美聯區域營業董事梁浩文指，瓏門第5座中層D室，實用面積646方呎3房1套間隔，以1060萬元易手、實呎16,408元；原業主2012年609.5萬元一手購入，現帳面賺450.5萬元或74%。

由於屯門將有大型新盤推售，梁預料，區內二手成交在短期內，仍將持續拉鋸。

市區方面，2014年曾發生雙屍兇殺案的灣仔嘉薈軒，新近錄得凶宅下一層單位，以低市價15%成交。

NOVO第2A期將推 屯門二手成交減

區內代理指，嘉薈軒高層7室，實用面積593方呎，原則2房間隔、開放式廚房設計，以1000萬元易手，實呎16,863元，為該廈約3年來最低成交呎價，成交價亦比正常市價低約15%；原業主2015年1180萬元購入，帳面蝕約180萬元或15%，由於原業主屬外籍，當年入市需繳雙倍印花稅DSD，連使費計料實蝕約290萬元或25%。

嘉薈軒凶宅下層2房售千萬 業主蝕25%

可留意是，上述成交單位的樓上一層9室，於2014年曾發生兇殺案，當時一名外籍男士。在住所內殺害兩名外籍女子，事件曾轟動全港。

雖然整體二手交投減少，但市場不乏大額二手豪宅成交。市場消息指，由太子珠寶鐘錶主席「太子鄧」鄧鉅明及相關人士，持有的赤柱洋房屋苑海明山相連洋房，總實用面積3914方呎，樓高4層，附花園、車庫及天台，以1.55億元易手，實呎約3.96萬元，料為屋苑單一成交價、呎價新高；鄧鉅明向本報證實，單位以「賣殼」形式售出，而他早於2010年以7350萬元購入，帳面大賺8150萬元或1.1倍。

「太子鄧」1.5億沽赤柱洋房賺逾倍

香港置業分區董事林子溢表示，南區大潭陽明山莊第5座低層35室，實用面積1031方呎、2房1套間隔，望山景，新近以2200萬元易手、實呎21,338萬元，成交價、呎價料均為屋苑約5年來最低價位；不過，原業主2000年以約868萬元購入，持貨約23年，帳面仍大賺1332萬元或約1.5倍。

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