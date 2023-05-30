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官方租金指數按月升1.4% 7年最勁 內地專才需求增 業界料租金升幅跑贏樓價

【明報專訊】通關後市場除陸續有內地客來港買樓外，亦先後有專才來港租樓，帶挈今年租務旺季提早出現。差餉物業估價署最新公布，4月份私宅租金指數報178.2點，按月大升1.42%，為2016年8月、即近7年以來最大單月升幅。有業界人士指出，受惠於通關帶來的正面影響，內地專才來港，以及海外人士回流，刺激租賃需求，帶動租金回升，料今年租金升幅將跑贏樓價。

明報記者 林尚民 管龍欣

據差估署最新公布，4月份私樓租金指數報178.2點，按月升幅達1.42%，為2016年8月後最大單月升幅，當時租金指數按月上升1.49%，而最新租金指數已連升3個月，累計升幅2.65%，而首4個月累計升幅則為1.54%，而該指數與去年同期相比，則上升0.5%，但與2019年8月份高位200.1點相比，則仍有10.94%差距。

連升3個月 累升2.65%

值得一提，過往租務旺季一般在暑期前後出現，不過，今年升勢卻早在2月份、即傳統租務淡季的農曆新年前後出現，若單計4月份升幅，就已較去年4至8月，即4個月的傳統租務旺季升幅為高，當時4個月內租金指數累升1.18%。至於爆疫後租金指數最長升浪，則於2021年3至9月出現，當時租金指數連升7個月共4.88%。值得留意，租金指數當時連升後，售價指數亦創出歷史新高。

若以單位面積作劃分，實用面積1075方呎以下A至C類中小型單位4月租金指數報181.3點，按月升1.51%，而實用面積1076方呎或以上D、E類大單位，4月租金指數報142.5點，按月升0.42%，以單月計，中小型單位租金走勢跑贏大市。不過，若與1月份低位相比，A至C類租金指數連升3個月共2.66%，D、E類租金指數同樣連升3個月，升幅達2.96%。

料租務市場暢旺至暑假

萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，通關後內地專才及海外人士返港，帶動租金回升，預期現時至暑假租務市場將表現不俗。王又料短期內豪宅租務會明顯受惠，因來港專才多以高收入人士為主，預期租金升幅較有機會跑贏樓價。

事實上，近期市場不乏大額租務，美聯分行助理聯席董事蕭振邦表示，鴨脷洲南灣7座中層A室，實用面積1186方呎，享海景，獲外區客以月租5.2萬元承租，實呎43.8元；業主2016年12月約1818萬元購入，租金回報約3.4厘。美聯分行高級營業經理謝國安稱，天后柏傲山3座高層C室，實用面積717方呎，2房1套連儲物室，獲外區客以月租4萬元承租，實呎55.8元；業主2016年6月以約2345.4萬元一手購入，租金回報約2厘。

[香港地產]

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