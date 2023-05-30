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前食衛局常秘逾4000萬沽薄扶林豪宅

【明報專訊】通關後豪宅成交活躍，有前政府官員趁機沽貨大賺離場。資料顯示，前食物及衛生局常任秘書長李淑儀，本月初以4001.8萬元售出樓齡約57年的薄扶林翠海別墅一個單位連車位，持貨32年，帳面勁賺逾3700萬元。

持貨32年帳賺3732萬

上述翠海別墅落成於1966年，樓齡約57年，物業位於摩星嶺道56至62號，毗鄰「宇宙最強」甄子丹於2013年以1.35億元購入一幢洋房的御海園。資料顯示，屋苑B座一個中層56號單位，本月初連車位以4001.8萬元易手，單位實用面積1707方呎，原則3房間隔，實呎23,443元，屬市價成交。資料顯示，單位由李淑儀（Sandra Birch Lee Suk-yee）於1991年以270萬元連車位購入，持貨約32年，帳面獲利3731.8萬元或13.8倍。

另中原區域營業董事陳家鴻表示，天后柏傲山第6座高層B室，實用面積1155方呎，4房1套及儲物室間隔，望海景，原叫價4980萬元放售，最新以4110萬元沽出，即減價870萬或17%，實呎35,584元，但仍創屋苑同類二手呎價新高。原業主2014年以3633萬元一手購入，帳面獲利477萬元或約13%。

屯門掃管笏滿名山罕見錄二手獲利成交個案。晉誠地產董事胡卓輝表示，滿名山滿庭11座中層B室，實用面積976方呎，3房連工人房間隔，望泳池景，原叫價1250萬元，減價50萬元或4%，以1200萬元售出，實呎12,295元。原業主2019年以1098萬元二手購入，持貨約3年半，帳面獲利102萬元或約9%。

滿名山3房1200萬沽 3年半帳賺百萬

利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，近50年樓齡的鰂魚涌惠安苑E座高層戶，實用面積848方呎，3房1套連工人房間隔，獲區內租客以1100萬元承接，實呎12,972元。原業主1990年約148萬元購入，持貨約33年，帳面獲利約952萬元或約6.4倍。

[香港地產]

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