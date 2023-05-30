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天瀧特色戶實呎逼5.8萬 跑道區新高 本月累沽16伙 吸金逾8億

【明報專訊】市場聚焦新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期最快今日開價，綜合市場資訊，5月至今整體新盤成交累錄約1120宗，而恒地（0012）系兩個新盤，均錄呎價見新高成交，當中啟德跑道區天瀧4房特色戶，以實呎57,750元售出，締造區內住宅呎價新高；另粉嶺北ONE INNOVALE，有開放式特色戶以呎價23,596元售出，創出項目新高。

恒地牽頭的啟德跑道區天瀧，最新售出第1座33樓A室，實用面積1942方呎，4房間隔，連425方呎平台特色戶，以1.1215億元售出（不連車位），實呎57,750元，買家成交期360日，除創項目最高成交價、呎價紀錄外，相關呎價亦屬跑道區住宅新高。翻查資料，華潤置地（海外）和保利（0119）合作的澐璟，1座一個實用面積2088方呎4房戶，今年2月逾1.2億元沽出，實呎57,736元，一度創區內最高成交呎價紀錄。

維港1號一房戶887萬易手

另外，天瀧亦以3847萬元售出第3座26樓A室，實用面積1102方呎3房戶，實呎34,909元；項目5月推出至今累沽16伙，吸金逾8.38億元。同區由中海外（0688）發展、已屆現樓的維港1號，亦售出第2B座30樓H室，實用面積348方呎1房間隔，成交價886.9萬元，實呎25,486元。

INNOVALE–Cabanna實呎近2.4萬

恒地粉嶺北ONE INNOVALE–Cabanna （項目第3期），成交呎價亦創新高；最新售出的E座地下6室，實用面積178方呎開放式間隔，連163方呎花園，成交價420萬元，實呎23,596元，創項目新高。

University Hill昨連沽3伙

其他成交方面，新地大埔白石角University Hill第2B期昨連沽3伙，當中兩伙招標賣出，包括優景閣第3座16樓B8室，實用面積458方呎，兩房間隔連天台特色戶，作價902.5萬元，實呎19,705元；優景閣第1座16樓B3室，實用面積402方呎兩房間隔連天台特色戶，作價788萬元、實呎19,602元。

128 WATERLOO 4房戶3300萬沽

萊蒙（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，透過招標沽出9樓H室、4房雙套間隔，實用面積1258方呎，成交價3300萬元，實呎26,232元。

[香港地產]

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