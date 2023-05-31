馮小剛1.18億沽富匯豪庭 13年賺逾倍

實呎破6萬 創屋苑新高

去年曾有傳移民美國的馮小剛及其妻徐帆，早前已表明「實際上我就生活在北京，我人就在北京」，而據代理指，馮氏夫婦最新以1.18億元售出富匯豪庭2座高層A室，實用1933方呎，4房1套間隔，實呎約6.1萬元，撇除相連戶後，售價及呎價均為屋苑新高。馮小剛及徐帆兩人2010年以約5800萬元購入，持貨約13年，帳面勁賺6000萬元或逾1倍。

8000萬放售君珀特色戶

事實上，馮小剛夫婦早年多次在港置業，據悉由徐帆2012年以5940萬元一手購入的中半山君珀連平台特色戶，現以約8000萬元放售，較11年前買入價高2060萬元或35%，單位實用1400方呎，實呎5.7萬元。

此外，過去屢錄二手蝕讓的大坑名門，亦錄得罕見二手獲利個案。利嘉閣分區董事梁國樑表示，名門3座高層A室，實用1752方呎，5房雙套間隔，享開揚景，以約4850萬元易手，實呎27,683元。

天使投資者近半億沽名門5房戶

資料顯示，原業主以文海有限公司作登記，公司董事為劉小鷹，2005年3842.6萬元一手購入，持貨約18年，帳面獲利約1007.4萬元或26%。出生於廈門、早年移民到香港的劉小鷹，為著名天使投資者，他同時為中國長遠（0110）創辦人兼主席、老鷹基金創始人，早在上世紀90年代，當時年僅20多歲就成為諾基亞（Nokia）的中國總代理，把諾基亞手機帶到內地。

另利嘉閣高級分區市務董事彭錦添表示，去年入伙的青衣明翹匯，2A座低層B室，實用566方呎，3房間隔，以832萬元易手，實呎1.47萬元。原業主2019年11月780.4萬元一手購入，持貨逾3年，帳面獲利51.6萬元或約6.6%，若連使費計後，實際僅輕微獲利約14萬元或不足2%。

[香港地產]