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鄧成波家族1.5億沽旺角道舖

【明報專訊】工商舖市場交投回暖，投資者再度活躍於市場。市場消息指，舖王鄧成波家族持有的旺角道華懋王子大廈地下4、5號舖，面積3076方呎，早前連租約以1.8億元放售，終減價3000萬元或17%，以1.5億元易手，呎價約4.88萬元。

持貨8年帳蝕800萬

上述商舖現由惠康超級市場以每月45萬元承租，租約至2025年5月，租金回報3.6厘。據悉，鄧成波家族2015年以「買殼」形式向宏安地產（1243）購入物業，購入價約1.58億元，即鄧氏家族轉手帳蝕約800萬元或5%。

另外，近月積極放售物業的資深投資者羅守輝，最新沽出上環信德中心招商局大廈9樓912及913室，望市景，面積共2114方呎，成交價4228萬元，呎價約2萬元。據悉，羅氏在該廈9樓持有5個單位，2016年起分階段購入，涉資約1.5億至1.6億元，早前以意向呎價2.3萬元、意向價約4862萬元放售上述兩伙，以現時成交價計，即成交價較意向價低約13%。

羅守輝4228萬售上環商廈

羅氏同時亦放售上環一個商舖。利嘉閣（工商舖）地產高級區域董事蔡偉樑表示，獲業主委託放售上環干諾道西3號億利商業大廈地下及入則閣樓，地舖面積約600方呎，閣樓約3900方呎，共約4500方呎，物業以交吉形式出售，意向價4600萬元，折合呎價約1.02萬元。

內地客8667萬連掃油麻地商廈3層

此外，本港全面通關後，市場接連錄得內地客入市工商舖個案。資料顯示，由宏安地產持有的油麻地彌敦道575號Ladder Dundas，屬銀座式商廈，本月中獲內地客購入18至20樓共3層全層，每層面積同為1237方呎，成交價由2860萬至2918萬元不等，3層共涉資8667萬元，呎價約2.3萬元。登記買家為恒龍集團有限公司，公司董事為冷美紅。另冷美紅亦以500萬元購入該廈3個廣告招牌位，即是次入市涉資約9167萬元。

[香港地產]

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