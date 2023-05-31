瓏珀山清幽寧靜 居高臨下賞沙田景

明報記者 管龍欣

攝影 馮凱鍵

已屆現樓的瓏珀山，擁有環抱自然風景，以及居高臨下瀏覽沙田景色的地利優勢，北面望沙田，東南面則向多石配水庫、馬鞍山郊野公園，不失都會便利，又能享受清幽靜謐的大自然景觀。

車位充足 步行十餘分鐘到港鐵站

事實上，瓏珀山住戶只需步行十餘分鐘，便可到達港鐵沙田圍站。由於屋苑位置偏離港鐵站和沙田市中心，所以屋苑車位比例逾1：1，兼鄰近大老山隧道、城門隧道與獅子山隧道，往返市區、新界各區皆利便。

瓏珀山由5座中密度大廈組成，單位實用面積介乎920方呎至2504方呎，另設複式連天台泳池特色戶。

今次介紹的現樓示範單位，為第1期Crown Tower 23樓C室，實用面積1494方呎，屬4房雙套連儲物室間隔，單位擁約3.4米樓層高度，開則四正，整體空間感十足，客飯廳呈長形開則，由走廊分隔。

32呎大露台覽優美山景

景觀方面，客飯廳享多石配水庫、沙田城市雙景觀，此類靚景單位只佔屋苑三分之一；向配水庫方向，為32方呎大露台，落地玻璃窗採用摺門設計，享盡優美山景。向沙田方向則設落地推拉窗，室內採光度充足，對流窗有利空氣流通，惟因前臨交通要道，所以另備隔音窗。可留意是，發展商表示，基於安全考量，屋苑的露台燈不放在天花頂，而是改用LED燈設置在露台兩側。

廚房、洗手間方面，設備多元與儲物空間眾多；廚房配備德國品牌Miele的焗爐、電磁爐、酒櫃、洗碗碟機等，可透過手機實時觀察焗爐內情况，儲物櫃配置早餐枱，可一邊吃早餐、一邊欣賞沙田美景。

玄關設多用途組合櫃 方便收納

另一現樓示範單位，為同期同座10樓B室，實用面積942方呎，屬3房1套連儲物室間隔，望山景為主，同設32方呎大露台。

單位整體間隔與設計，與上述4房大單位相近，只是各房間面積，較4房單位稍細。值得一提是，屋苑所有戶型的玄關位均設多用途組合櫃，鞋架、傘架及Dyson吸塵機。

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