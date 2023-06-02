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CHANEL 300萬租巨舖 爆疫後最大宗 銅鑼灣京華中心地下連1樓 空置3年獲承租

【明報專訊】內地與本港通關後，零售市道逐漸好轉，爆疫後3年以來市區最大吉舖終獲海外奢侈品牌承租。曾遭美國內衣品牌Victoria's Secret提早棄租的銅鑼灣京華中心逾5萬方呎巨舖，繼去年7月獲超級市場承租地庫7000方呎樓面後，最新獲法國奢侈品牌CHANEL承租該廈地下、1樓及外牆廣告位，涉約1.9萬方呎，據悉月租逾300萬元，呎租約158元，不僅為通關後最大宗舖位租賃成交，亦是本港自2020年初爆疫後，近3年來最大宗商舖租賃個案。

該舖部分已丟吉約3年。資料顯示，CHANEL上月中與業主簽訂租約，租用地下、1樓、以及由地下至4樓的外牆廣告位，地下面積約8000方呎，1樓面積1.1萬方呎，合共1.9萬方呎，據悉以月租逾300萬元，呎租約158元，租期3年，租約期由上月中至2026年5月，另可享有續租權。換言之，上述商舖的年租金為逾3600萬元，而CHANEL 3年租期的租金支出逾1.08億元。

翻查資料，CHANEL於銅鑼灣設多個據點，在崇光百貨、希慎廣場設有化妝品專櫃，另原在利園1期設有旗艦店，出售服飾、手袋等，惟希慎（0014）為利園區進行涉資20億元的升級改善工程，原設於利園1期旗艦店，現已遷到利園2期，當工程完成後，將在利園設逾萬方呎分店。

租期3年 料租金開支逾億

京華中心位於渣甸街105號，鄰近港鐵銅鑼灣站出入口，毗連區內多個大商場購物中心，如希慎廣場等，商舖過去20多年租戶數度轉手，見證香港零售業興衰。商舖由菲律賓華僑持有，2000年後由連鎖品牌屈臣氏、大家樂、Giordano等租用。

2003年SARS後，大批自由行客來港，不少國際品牌開設旗艦店，業主將商場打造成6層、逾5萬方呎的巨舖，2010年獲美國服裝連鎖店品牌FOREVER 21垂青，以天價月租1080萬元承租巨舖，呎租211元，以月租計曾貴絕全港商舖，亦為該集團全球所有旗艦店中租金最貴的一間，及後更逐步加租至1378萬元、呎租269元。

FOREVER 21曾天價租用

月租1378萬 貴絕全港商舖

FOREVER 21於2016年11月宣布，銅鑼灣店2017年8月約滿後遷出。其後由Victoria's Secret以約700萬元承租，租金大減一半，惟開業不足3年，本港爆發新冠疫情，不少國際品牌亦撤出本港，Victoria's Secret亦在2020年5月提早結業離場，尚餘逾7年始完約。業主其後曾以800萬元放租該舖，惟乏人問津，丟吉逾2年，終在去年獲超級市場Market Place以約60萬元租用7000方呎地庫部分，呎租約86元。

明報記者

[香港地產]

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