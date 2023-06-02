NOVO LAND 2A今起收票 最快周末加價加推

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第2A期日內加推單位，料有5%至10%提價空間。他續稱，項目佔地約4.8萬方呎的商場部分NOVO Walk，預計明年中落成啟用，與住宅第2A、2B期入伙時間相近。新地代理租務副總經理孫雅茵補充，NOVO Walk共提供約40間商舖，當中餐飲佔約30%，現時出租率為85%，呎租介乎80元至120元，現正與地區人氣小店洽商進駐，涉約5間，稍後可落實有關事宜。

東大街傲華涉156伙最快本月推

另一方面，協成行旗下筲箕灣東大街全新樓盤傲華，由於屬舊契項目，意味可隨時開售；協成行總經理方添輝表示，傲華是集團繼2014年推售遠晴後，在筲箕灣區另一全新住宅發展項目，地盤面積約7680方呎，可建總樓面約6萬方呎，併購舊樓涉資逾8億元。

樓花期長約23個月的傲華，提供156伙，單位實用面積約190至737方呎，屬開放式至2房戶型、另設特色戶，其中開放式佔54伙、1房佔72伙、2房為18伙，另設12伙特色戶，預計關鍵日期為2025年5月。協成行物業銷售主管張詩敏補充，傲華短期內將上載樓書、開放示範單位及公布開價，最快本月內開售，售價參考同區一手、二手樓成交價。她續稱，集團同系何文田芳菲，2021年7月推出至今暫售22伙，最高成交呎價2.7萬元，集團保留約20個高層單位收租，現租出18伙，實用呎租約55元。

至於本月首日一手成交均屬餘貨，包括新地大埔白石角University Hill第2B期，以392.05萬元售出優景閣第1座11樓A10室，實用面積221方呎開放式戶，實呎1.77萬元。另外，會德豐旗下藍田KOKO MARE，剛過去周三開展新一輪銷售沽出14伙後，昨日新售出第9座11樓J室，實用面積489方呎2房戶，成交價902.3萬元，實呎1.84萬元。

[香港地產]