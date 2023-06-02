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尚璟5伙招標 增「先住後付」及「先租後買」

【明報專訊】新盤豪宅接連錄得大額成交，部分貨尾盤趁機推售，其中由崇傑地產持有的西半山寶珊道尚璟，推出5個大單位下周二起招標，賣方更配合多種付款方案，如360天「先住後付」計劃，以及「先租後買」計劃等。

今次尚璟推出的5伙，包括7樓A、B、15樓A、B及17樓B室，實用面積2098至2206方呎，全為3房雙套連閱讀室間隔，單位將於6月5日至10月3日期間，每日（不包括周六、周日及公眾假期）上午10時至下午4時進行招標。

天鑄3房3210萬沽 實呎破3萬

招標文件顯示，崇傑地產將為買家提供120天、360天「先住後付」計劃，以及「先租後買」計劃，若買家選用120天付款，並按時清付樓價，可獲樓價3.25%現金回贈，如買方提早於60日內清付樓價，則可再獲樓價4.25%現金回贈，合共7.5%；若買方選用360天「先住後付」計劃，買方需先付樓價20%便可入住；而選用「先租後買」計劃之買家，買賣雙方可簽定一份39個月的含有認購權之租約，首年需付樓價8%租金，第2年為相等於樓價6%租金，最後15個月則同為相等於樓價6%租金，其後買方可獲100%租金回贈。

另新地（0016）已屆現樓的何文田天鑄1期，近日以3209.66萬元招標售出7座12樓B室，單位實用1066方呎，採3房1套間隔、設私人升降機大堂，實呎3.01萬元。項目5月共售出2伙，包括上述單位，吸金逾7250萬元。

[香港地產]

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