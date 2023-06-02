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牽晴間3房租2.3萬 屋苑5年新高

【明報專訊】部分租客及內地來港學生為避免於暑期租務旺季租樓，近日已積極物色租盤，市場連錄高價租賃成交。利嘉閣高級經理羅富欽表示，粉嶺牽晴間第4座極高層單位，實用面積900方呎，3房1套連工人房間隔，以2.3萬元租出，實用呎租約26元，由於同類大單位只設於每座最高兩層，所以過去甚少租賃成交，料為屋苑近5年來最高月租價位；業主早於2002年以246.08萬元購入，租金回報逾11厘。

據了解，同類對上個案為去年7月租出的第1座高層戶，實用面積901方呎，月租2.2萬元租出，即是次租金較當時高1000元或約5%。

星漣海連車位5.5萬租出 年半新高

中原分區營業經理陳鴻霆稱，馬鞍山星漣海第3A座中層A室，實用面積1622方呎，4房雙套連工人套房及儲物室間隔，享海景，連車位以月租5.5萬元租出，為屋苑至少1年半以來新高，實用呎租約34元；業主2018年2867.8萬元一手購入，租金回報約2.3厘。上述同類單位少有放租，目前屋苑同類連車位租盤叫價為7萬元。

中原分行經理關偉豪表示，將軍澳新寶城第4座高層G室，實用面積377方呎，2房間隔，享山景，以1.55萬元獲內地來港就學的大學生承租，實用呎租41元，略高於市價，並一次過繳付全年租金約18.6萬元。業主2017年575萬元購入，租金回報約3.2厘。

內地生租新寶城 預付一年租涉19萬

買賣成交方面，部分屋苑表現兩極。區內代理指出，大圍恒峰花園2座連平台特色戶，實用面積861方呎，3房1套連雙士多房間隔，主人房連接平台，屬屋苑罕有特色戶，以1145萬元易手，實呎13,298元，成交價為屋苑自2021年11月後約1年半新高。原業主2018年1028萬元購入，帳面升117萬元或約11%。

耀安邨2房未補價190萬沽 低市價一成

另世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山耀安邨耀平樓高層12室，實用面積443方呎，2房間隔，原以235萬元於第二市場放售，至近日經議價後減至45萬元或19%，以190萬元未補價易手，實呎4289元，為屋苑最少3年來二手成交呎價新低，並較市價低約一成。原業主1999年21萬元向房委會一手購入，帳面升169萬元或約8倍。

[香港地產]

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