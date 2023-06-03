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長實首5個月沽逾500伙 吸金27億

【明報專訊】相對新地（0016）今年相繼推出大埔白石角University Hill系列、屯門兆康NOVO LAND第2A期等大型新盤，另一龍頭發展商長實（1113）推盤進程方面相對慢熱，今年至今僅推售屯門青山公路飛揚第2期一個全新項目；連同同系深水埗愛海頌、沙田名日‧九肚山等餘貨，估計長實今年首5個月累沽逾500伙、吸金總額約27億元。

事實上，飛揚2期是長實今年暫時的主要賣樓收益來源，3月首推88伙折實均呎為1.25萬元，以較去年6月推售的飛揚1期的首推折實均呎1.5萬元低約17%作招徠；項目至今累售約370伙，佔今期單位總數400伙約93%，估計吸金逾18億元。此外，飛揚1期今年至今亦累售逾百伙，吸金約4.6億元。另愛海頌今年初突擊減價10%至18%促銷餘貨；項目至今沽約25伙、套現約3.4億元。長實當時解釋，減價是因應市况，加上市場將有很多新盤加入競爭，希望盡快套現，把資金用作其他投資。

飛揚2期佔370伙最多

至於長實今年擬推出的兩個重點全新盤，均位處市區；其中與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第3期，分兩期合共提供1200伙，戶型料涵蓋2房至4房，預計2025年10月至12月落成，正待批預售樓花同意書。

另一全新盤為油塘東源街親海駅，單位總數約886伙，當中第1期涉228伙，同樣正待批預售樓花同意書，涵蓋1房至3房等戶型，項目賣點是部分單位可享開揚維港及港島東景色，預計2025年7月落成。長實表示，「親」是指項目戶型多元化，可讓一家人相親相愛，適合不同買家需要；「海」是指項目臨海而建的地利優勢；「駅」是車站的意思，因項目鄰近港鐵油塘站。

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