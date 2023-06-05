NOVO 2A加推93伙 折實均呎1.39萬 已公布279伙價單 3日累收3000票超額10倍

明報記者 林尚民

今次推出的NOVO LAND 2A期，為NOVO LAND推出的第四個期數，上周二公布的首張價單，首批186伙，折實平均實呎13,598元，較今年2月份2B期首批146伙折實平均實13,288元僅高約2.3%，未有大幅調整售價。新地副董事總經理雷霆指，項目最新加推2號價單，涉及93伙，以最高樓價15%優惠計，折實平均實呎13,888元。雖然2號價單平均實呎較首張價單的13,598元高2%，但雷霆指，今批單位樓層及景觀較佳，屬原價加推，項目將於未來兩天公布銷售安排，最快本周末進行首輪開售。

加推開放式戶折實349萬起

新地代理總經理陳漢麟指，今批單位包括7伙開放式、4個1房、80個2房及2個3房戶，實用面積245至667方呎，定價410.5萬至1002.8萬元，實呎14,975至17,382元，扣除即供最高15%折扣優惠，折實價348.92萬至852.38萬元，當中53伙折實價低於600萬元，折實實呎12,728至14,775元，入場價單位為Arreso第5座27樓F單位，實用245方呎，屬開放式間隔，折實價348.92萬元，折實實呎14,242元。若以定價計，整批單位市值約6.38億元。

滙都I最快本周批預售涉623伙

他又指項目不足3日已錄超過3萬人次參觀，截至昨午4時，已收約2500購樓意向登記，料至昨晚突破3000票水平，若以首兩張價單合共279伙計，超額認購近10倍。陳補充，不排除於公布首張銷售安排前再度加推單位。

周末一手市場僅沽16伙

除NOVO LAND 2A期外，涉逾千伙的泛海（0129）元朗洪水橋樓花盤滙都，其中I期最快本周獲批預售，提供623伙，勢成本月新盤另一焦點。綜合市場消息，過去兩日市場共錄得約16宗一手買賣，與前周末15宗相若，仍處於低水平。各大貨尾盤中，除新地大埔白石角University Hill錄6宗成交外，九建（0034）將軍澳海茵莊園亦同沽6伙，昨售出的3伙全為實用300方呎的1座B9室1房戶，成交價548萬至585.4萬元，實呎18,267至19,513元。