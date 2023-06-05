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PARKSIDE四房戶 租4.2萬 每呎38元

【明報專訊】暑期租務旺季快將來臨，市場亦連錄不少大額租務個案，其中鄰近港鐵將軍澳站的THE PARKSIDE，錄得一宗罕有4房戶租賃成交，單位以月租4.2萬元租出，雖較業主叫價低12%，但仍有逾3.6厘租金回報，屬市價水平。

業主2015年1398萬一手購入

美聯分行營業經理羅定康表示，將軍澳站一帶一向少有千呎4房單位放租，而THE PARKSIDE 1座高層A室，實用面積1088方呎，為4房1套連儲物房，業主最初以4.8萬元放租，新近獲家庭客洽購，減租6000元或逾12%，以月租4.2萬元租出，實用呎租約38元，屬市價水平。業主2015年1月1398.3萬元一手購入，租金回報逾3.6厘。

遷拆戶1.85萬租喜韻兩房戶

另外，香港置業區域董事方文偉表示，長沙灣房協「大四喜」系列之一的喜韻，剛錄一宗兩房租務成交，位於1座中層B室，實用面積約506方呎，2房間隔，向西南望球場景，單位以1.95萬元放租約1個月後獲區內客接洽，雙方經議價後減價1000元，以月租約1.85萬元租出，實呎租約36.6元。據悉，新租客為附近遷拆戶，睇樓一次後即決定承租。業主2015年1月以約624萬元一手購入，租金回報約3.8厘。

香港置業首席聯席董事布家良表示，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，鄱陽閣一個中層G室，實用面積約545方呎，2房間隔，業主以月租約2萬元放租約1個月後獲外區客接洽，雙方議價後以約1.85萬元承租，實用呎租近34元。

據悉，上述單位業主2016年11月以約738萬元購入，租金回報約3厘。

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