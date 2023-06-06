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藍天海岸3房移民盤千萬沽 10年賺260萬

【明報專訊】新盤搶佔市場焦點，二手市場再有移民盤以低於市價沽出。中原高級分區營業經理吳家威指，東涌藍天海岸第1座低層C室，實用面積912方呎，3房間隔，享部分海景，原業主放盤叫價1090萬元，因移民需套現，減價90萬元或8%，以1000萬元沽出，實呎10,965元，較2個月前同類單位做價低100萬元或9%，買家為同區租客。

單位原業主2013年740萬元購入，帳面賺260萬元或35%。

另鰂魚涌指標屋苑太古城，本月至今暫錄約2宗成交。

太古城長情業主沽3房戶 38年升16倍

中原副區域營業董事張光耀指，太古城海棠閣高層C室，實用面積897方呎，3房間隔，以1528萬元沽出，實呎17,035元；原業主早於1985年以88萬元一手購入，帳面賺1440萬元，單位期內升值逾16倍。

荃灣兩個大型屋苑均錄得本月開齋成交。中原市務經理凌活忠指，荃灣環宇海灣第5座高層F室，實用面積713方呎，3房間隔，望海景，以1068萬元易手，實呎14,979元。

原業主2014年6月801萬元一手買入，帳面賺267萬元或33%。

美聯高級分區營業經理梁仲維指出，荃灣海濱花園第5座低層G室，實用面積665方呎，3房間隔，望海景，以823萬元易手，實呎12,376元；業主早於1986年以51.2萬元一手購入，帳面賺771.8萬元或15倍。

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