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NOVO 2A周六賣188伙 收票撲4000張 港島爆單幢盤戰 鴨脷洲弦岸快上載樓書

【明報專訊】財政司長陳茂波表示港府雖然無意撤辣，但考慮放寬首置人士入市的按揭成數後，新地（0016）旗下樓花期約1年的屯門兆康NOVO LAND第2A期，落實周六（10日）首輪推售188伙，成本月首個開展首輪銷售新盤，市場估計過去5日收票總數直撲4000張。另港島亦將爆發單幢新盤戰，莊士中國（0298）旗下約15個月樓花鴨脷洲弦岸，快將上載樓書加入戰圈。

明報記者 容婌維

市場焦點新盤NOVO LAND第2A期，發展商新地日前以折實均呎逾1.35萬元、1.38萬元，公布兩張價單共279伙，首輪抽出當中的188伙發售；新地副董事總經理雷霆表示，項目定於周六首輪銷售，明天（8日）截止接受認購。雷霆認為，如特區政府落實放寬按揭成數，對上車人士而言是佳音，可減輕供樓負擔，期待政府公布更多細節。

雷霆：放寬按揭成數 上車客佳音

至於NOVO LAND第2A期首輪開售188伙，涵蓋26伙開放式戶、11伙1房戶、133伙2房戶、18伙3房戶，折實價334.7萬至941.4萬元，折實呎價12,830至14,775元，A組大手買家可最多買4伙。

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期截至周一晚，暫收逾3600票，以首批188伙計，超額認購逾18倍。市場估計，項目自上周五（2日）至昨日（6日）、5日來收票總數直撲4000張。

市場聚焦新界西北新盤戰之際，港島區相繼有單幢新盤部署登場。繼協成行預告短期推售旗下筲箕灣傲華後，莊士中國旗下鴨脷洲平瀾街8號弦岸亦將參戰。

莊家彬：弦岸特色戶招標發售

莊士中國投資主席莊家彬表示，弦岸即將上載樓書，擬本周開放示範單位予傳媒參觀，短期內公布價單。他透露，弦岸設105伙，首張價單料不少於50伙，而項目8伙特色戶將招標出售；弦岸預計關鍵日期為2024年9月，樓花期長約15個月。

至於同屬單幢項目的傲華，提供156伙，主打開放式及1房戶，樓花期近兩年。可留意是，弦岸、傲華均屬舊契項目，意味可隨時推售。

天瀧低座3房特色戶 呎價4.3萬

市場觀望全新盤部署，新盤市場本月至今僅錄約55宗成交，其中恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，首錄低座單位成交，售出低座Harbour Mansion的6樓A室，實用面積908方呎3房1套間隔、連289方呎平台，成交價3904.4萬元，實呎4.3萬元；天瀧5月初開售至今累售19伙、套現逾10億元。

另華懋與港鐵（0066）合作的何文田站瑜一1C期，新售出5B座17樓A室，實用面積656方呎3房戶，成交價1993.81萬元，實呎3.03萬元。

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