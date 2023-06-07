長實：親海駅1期部署銷售

地政總署5月批出4項預售樓花紙涉1787伙，為去年10月後新高，除早前已公布即將開售的泛海（0129）元朗洪水橋滙都第1、2期（合共1025伙）、油塘親海駅1期外（228伙），亦包括新地（0016）屯門NOVO LAND第3A期（534伙）。

長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅1期各項銷售部署正在準備中。市場估計，項目本月內有機會開展宣傳推廣。

事實上，親海駅第2期亦於5月入紙申請預售，涉658伙。另外，新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區承景街2號第2期、第3期，亦於上月申請預售，分別提供750伙、264伙，即合共1014伙。

其他新申請預售項目，均位處新界地區，包括嘉里（0683） 與萊蒙（3688）合作的元朗大棠路111號，提供82伙；香港興業（0480）大嶼山愉景灣項目，則設320伙。

據地政總署資料，上月接獲之預售樓花新申請涉2074伙，按月跌近五成。截至5月底，22,747個單位待批預售，按月微增1.1%，為去年5月後新高。

安峯取消賣樓花 料部署現樓賣

不過，2021年初推出時只售出3伙，至今已全數取消交易的華懋觀塘安達臣安峯，已於5月取消預售樓花申請、涉334伙。資料顯示，項目原預計落成日期為下月（2023年7月），由於項目已接近現樓，市場估計發展商會待樓盤落成後，作新一輪部署。

另本地老牌黃氏家族持有的何文田太子道西296號隆敍，上月撤回預售樓花同意書之申請，項目涉45個單位。

分析：本月樓市交投仍聚焦新盤

美聯首席分析師劉嘉輝指，隨著5月有近1800個單位獲批預售，帶動目前已批出預售樓花、但尚未發售的新盤單位總數，增加至逾1.3萬伙，除滙都部署短期推出，NOVO LAND 2A期亦安排周六登場，連同其他新盤，料6月樓市持續聚焦一手市場。