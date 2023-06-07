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財團和生圍申建789幢洋房 數量增近兩倍

【明報專訊】曾由恒大（3333）持有的元朗和生圍項目，因項目擬打造一幢逾20萬方呎「皇宮屋」而備受市場關注，隨着項目去年遭橡樹資本接管，再有新發展；橡樹資本向城規會修訂已核准的發展計劃，將原定「皇宮屋」的位置改建其他洋房，令整個項目的洋房數目由268幢大增逾1.9倍至789幢；由於項目總樓面仍維持約89萬方呎，意味每幢洋房面積只約1132方呎。

洋房平均面積僅逾1100呎

據城規會資料顯示，上述申請地點為元朗米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段，以及第77號，地盤面積約223.25萬方呎，由盈邦企業有限公司提出修訂發展，以地積比率0.4倍發展，計劃興建789幢洋房，當中749幢2層高、40幢3層高，每幢洋房均設車庫，其中12幢設泳池，平均面積1132方呎，總樓面維持約89萬方呎。

項目將分4期發展，首期最快在2027年4月落成，第4期的落成日期約2028年6月。資料顯示，盈邦企業有限公司的註冊董事為橡樹資本的高層要員，包括SIVASURIAN GAYATHRI等。

申請人指出，修訂的總綱發展藍圖，與過去核准的發展藍圖相似，並指擬議計劃大部分房屋，為2層獨立和半獨立洋房，而鄰近濕地修復區的單位面積較大；同時，申請地盤中央位置，擬建造3層高獨立洋房。

翻查資料，恒大2019年初向恒地（0012）以47.05億元購入和生圍項目，項目早於2015年獲城規會通過發展計劃，獲准興建400幢洋房及3幢會所，總樓面約89.3萬方呎。恒大2021年3月完成補地價程序，涉資近42億元，每方呎樓面補地價約4703元，意味項目已投資近90億元。

曾由恒大持有 擬建「皇宮屋」

恒地2020年1月曾代恒大，向城規會遞交修改項目發展，項目擬分4期興建，提供268幢洋房，整個項目的總住宅樓面維持不變，項目中央設一幢樓面面積近25萬方呎的「皇宮屋」，曾被指是本港最大洋房，有關發展已在同年7月獲批。申請人表示，是次提出的發展方案，是按2015年獲批的方案作修訂。

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