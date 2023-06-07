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美妝店50萬租加連威老道舖 低高峰期四成

【明報專訊】本港和內地今年通關後，多家藥妝店積極擴張，其中尖沙嘴加連威老道一個相連舖位，丟吉約兩年後，由美妝保健品連鎖店以近50萬元承租，惟租金較2014年高峰期仍低約45%。

面積1640呎 呎租約300元

中原（工商舖）商舖部副區域營業董事梁建華稱，上述舖位為加連威老道21A至21B號地下A、C及D號舖，面積約1640方呎，由美妝保健品連鎖店以近50萬元承租，呎租約300元。

上述舖位丟吉近兩年，對上一個租客為藥房，由2018年起承租，至2021年租期屆滿，租期屆滿前月租約70餘萬元；該舖位租金高峰期，要追溯至2014年，當時由一所韓國化妝品品牌承租，月租約90萬元，按此計算，目前月租水平比高峰期下挫約45%。梁續稱，尖沙嘴另一藥妝店承租個案，為金馬倫道22至24號地舖，面積約2500方呎，以每月約25萬元獲承租，呎租約100元；曾由銀行以每月約35萬承租，新租減價約29%。

此外，由英皇集團主席楊受成胞弟、資深投資者楊超成等持有的太子道西150至152號太子商業大廈1樓、2樓及3樓全層，4樓C及D室連平台，地下B舖部分現正放售。利嘉閣（工商舖）高級聯席董事李維明表示，業主意向價約1.6億元，以總面積約13,540方呎計，呎價約11,817元。物業現由安老院以月租49.5萬元租用，估計回報率約3.7厘。

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