moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

勞福局兩年前稱全速去買 疫情影響不大

【明報專訊】政府計劃斥200億元購置私人處所，以提供社會福利設施，涉約61.35萬方呎，該計劃於2020年6月撥款後，曾有立法會議員向勞工及福利局查詢購置計劃詳情，2021年3月時任勞福局副局長何啟明強調，政府已「全速去買」，疫情對購買工作沒太大影響，而購買物業與否要視乎是否適合。

何啟明亦指出，因購置物業涉及商業交易，不想影響市場價格和意欲，指會適時再公布。事實上，3年快將過去，政府暫只得零星入市個案，立法會議員鄭泳舜解釋，過去2至3年政府專注抗疫事宜，而本港經濟全面復常，樓市亦非淡靜，市場上有各類商業樓宇可供選擇，預計政府未來將再度入市，同時亦希望政府適時公布購置詳情，如購入的物業以及其用途等。

鄭泳舜：舊區社福設施嚴重缺乏

鄭泳舜坦言，大眾一直關注社福設施的規劃，特別是日前深水埗桂林街發生命案，3名非華裔女童被人焗死事件，事件反映目前的社福設施不足，令悲劇發生。他更指，舊區如深水埗區等的福利設施嚴重缺乏，期望政府可盡快購置物業作福利設施用途。

據2020年5月財委會討論文件顯示，財委會批准撥款後，社署和產業署最早在2021年首季開始購置首批物業，該購置計劃預計於今年購置最後一批物業， 而最後一批的相關設施將最早在2024至2025年投入服務。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款