moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

弦岸3伙特色戶下周四起招標 短期開價 首批不少於50伙

【明報專訊】莊士中國（0298）發展的鴨脷洲弦岸，昨首度開放示範單位供傳媒參觀，及至傍晚突擊上載首份銷售安排，將以招標形式推出5樓A、D及E室3伙連平台特色戶，單位實用面積介乎234至279方呎，均為1房戶型，各連66至370方呎平台，由下周四起至8月31日招標。

首度開示位傳媒參觀

莊士中國投資主席莊家彬昨於記者會上表示，計劃下周開放弦岸示範單位予公眾參觀，並短期開價，首張價單將不少於50伙，料本月開售，項目定價將參考同區屋苑。

至於項目的示範單位，以18樓A室為藍本，實用面積317方呎，1房戶型，為項目面積最大的分層戶型，設一對連裝修及清水示位。

連裝修示範單位的睡房及浴室門位置略經改動，而清水示位的玄關位設入牆儲物櫃，浴室採雙門設計，連接客飯廳及睡房，而廳房均設曲尺窗，所有單位均可用智能電話或語音開關及遙控家電，並可操作升降機和開信箱。項目模型亦顯示，弦岸設戶外泳池及燒烤區等會所設施。

NOVO LAND 2A收5315票

超額27倍

至於新地（0016）屯門新盤NOVO LAND第2A期首輪開售，於昨日截票共接獲5315購樓意向登記，當中包括68票代理入票，較明日發售的188伙，超額認購逾27倍。

另外，共居空間營運商WEAVE LIVING旗下西半山羅便臣道68號招租，項目名為WEAVE RESIDENCES–ROBINSON，共提供25個實用面積約706方呎住宅單位，分2房戶、2房寵物友好單位及連天台單位，月租由39,870元起，呎租約56元，其中2房寵物友好單位租期必須多於12個月。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款