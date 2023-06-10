社署預留近8億彈藥 物色物業收購 添置處所作社福用途 關注叫價是否合理

社署強調，若市場情况許可，目標是盡量購置最多數目的處所，為本港社會大眾，提供更多福利設施。

目標盡量購置最多數目處所

至於署方購置處所的進度，主要是取決於市場上是否有合適物業可供應，包括出售的處所，是否有合適的消防及無障礙通道設施、物業面積及位置是否符合實際運作需要、附近的土地用途是否與社會福利用途協調等因素，以及相關業主的叫價是否偏離市場價值。

稱過早披露詳情影響其他部署

社署同時強調，過早披露已購置處所的詳情，或可能會影響政府當局，正在洽購其他物業的工作，認為不適宜在現階段提供有關詳情，但會在適當時候向立法會匯報有關資料。

資料顯示，政府最新購買的物業，位於觀塘駿業街56號中海日升中心1樓B號舖位，面積約4229方呎，上月中以4600萬元售出，呎價約10,877元，登記買家為The Financial Secretary Incorporated，即財政司長法團。

物業原由一間食肆以月租10.5萬租用，租約期至本月中屆滿。據悉，物業曾叫價7800萬元放售，現成交價較叫價低3200萬元或41%；原業主早於2014年以5836萬元購入，持貨9年，帳面蝕1236萬元或21%。根據社署的回覆，本年度預留約7.89億元繼續購置物業，扣除上述物業，即預計未來購置物業金額，涉資約7.43億元。

已斥1.575億購市區3物業

若連同2021年底以3650萬元購入長沙灣單幢樓尚南天1樓1號和2號舖、連外牆，面積約3600方呎，呎價約10,139元，以及去年4月以7500萬元購入上環華秦國際大廈1樓全層，面積6500方呎，呎價11,538元，上述3項物業總共涉資約1.575億元。

翻查資料，購置私人處所以提供福利服務，是在2019/20年度財政預算案中提出，計劃宣布後曾公布設施清單，包括各類支援中心、康復服務設施等所需要數目，亦公開邀請業主就其可能合適處所提交放售建議，計劃在2020年6月獲撥款，並在同年9月起展開申請。

明報記者