moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

社署預留近8億彈藥 物色物業收購 添置處所作社福用途 關注叫價是否合理

【明報專訊】港府早於2019/20年度《財政預算案》宣布，由社會福利署、產業署負責在3年內共斥資200億元購置物業作社福設施，署方上月再入市，動用約4600萬元購入觀塘一個面積逾4000方呎的樓上舖「蝕讓貨」，惟回顧3年只屬零星入市；社署發言人回應查詢指，在政府產業署協助下，署方會透過不同途徑物色合適的處所，並在本年度（即2023/24年度）預留約7.89億元彈藥，物色和購置合適物業。

社署強調，若市場情况許可，目標是盡量購置最多數目的處所，為本港社會大眾，提供更多福利設施。

目標盡量購置最多數目處所

至於署方購置處所的進度，主要是取決於市場上是否有合適物業可供應，包括出售的處所，是否有合適的消防及無障礙通道設施、物業面積及位置是否符合實際運作需要、附近的土地用途是否與社會福利用途協調等因素，以及相關業主的叫價是否偏離市場價值。

稱過早披露詳情影響其他部署

社署同時強調，過早披露已購置處所的詳情，或可能會影響政府當局，正在洽購其他物業的工作，認為不適宜在現階段提供有關詳情，但會在適當時候向立法會匯報有關資料。

資料顯示，政府最新購買的物業，位於觀塘駿業街56號中海日升中心1樓B號舖位，面積約4229方呎，上月中以4600萬元售出，呎價約10,877元，登記買家為The Financial Secretary Incorporated，即財政司長法團。

物業原由一間食肆以月租10.5萬租用，租約期至本月中屆滿。據悉，物業曾叫價7800萬元放售，現成交價較叫價低3200萬元或41%；原業主早於2014年以5836萬元購入，持貨9年，帳面蝕1236萬元或21%。根據社署的回覆，本年度預留約7.89億元繼續購置物業，扣除上述物業，即預計未來購置物業金額，涉資約7.43億元。

已斥1.575億購市區3物業

若連同2021年底以3650萬元購入長沙灣單幢樓尚南天1樓1號和2號舖、連外牆，面積約3600方呎，呎價約10,139元，以及去年4月以7500萬元購入上環華秦國際大廈1樓全層，面積6500方呎，呎價11,538元，上述3項物業總共涉資約1.575億元。

翻查資料，購置私人處所以提供福利服務，是在2019/20年度財政預算案中提出，計劃宣布後曾公布設施清單，包括各類支援中心、康復服務設施等所需要數目，亦公開邀請業主就其可能合適處所提交放售建議，計劃在2020年6月獲撥款，並在同年9月起展開申請。

明報記者

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款