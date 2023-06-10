上月辣稅成交215宗 全面通關後最差

根據稅務局數據，上月共錄215宗涉辣稅成交（包括買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD及額外印花稅SSD），相對4月280宗按月減65宗或23%，並跌至2月全面通關以來新低。至於上月涉3大辣稅稅款為7.489億元，相對4月7.639億元，按月減1500萬或近2%，金額跌幅遠小於宗數跌幅。三大物業辣稅中，反映境外或公司買家入市的BSD，上月錄57宗成交，較4月71宗，按月減少約20%，為1月錄得34宗後的4個月最少，涉稅款2.568億元，較4月2.639億元減少2.7%。

額印稅收僅220萬 歷來最低

反映投資者入市的DSD成交151宗（150宗為住宅雙倍印花稅），較4月196宗按月減少約23%，同樣為2月全面通關後最少；而5月涉稅款為4.899億元，按月減少1%。至於反映短炒的SSD成交，上月錄7宗相關成交，較4月13宗減少46%，涉稅款220萬元，按月減少56%，料為2011年有紀錄以來新低。

黃建業籲撤辣激活樓市

美聯集團主席黃建業表示，今年首5個月，二手住宅註冊量錄約19,705宗，雖然較去年同期高約12.5%，但較2021年同期低約27.4%，反映今年樓市反彈力度仍未足夠，受制於加息及新盤搶客，近期二手市况有拾級而落勢頭，意味通關後的「亢奮期」已過，港府須「火速進補」，建議徹底寬免外地人來港首次置業需付的三成辣稅，以吸引資金到港「買磚頭」，並贊成進一步放寬按揭，激活二手市場。