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「發叔」家族成員屯門申建3幢洋房

【明報專訊】北部都會區屬港府未來重點發展區域，由已故「新界王」、前新界鄉議局主席劉皇發（發叔）的家族成員持有的屯門一幅康樂用地，擬改劃為住宅（丙類）用途，計劃興建3幢洋房，可建樓面約7958方呎。

總樓面近8000呎 6年後落成

據城規會文件顯示，申請地點為屯門市地段第550號，鄰近蝴蝴邨、兆山苑，毗鄰公眾康樂體育中心、紅樓及屯門公眾騎術學校，地盤面積約1.99萬方呎，現劃為康樂用途，擬改劃為住宅（丙類）用途，申請人以地積比率0.4倍發展，擬建3幢樓高兩層洋房，落成後總樓面約7958方呎；項目亦擬設一幢非住宅，預計2029年落成。

上述申請由宏皇有限公司提出，註冊董事包括劉業強、劉麗芬、劉麗華及劉玉蓮，均為劉皇發的子女；申請人指，申請地點現時是一塊空置土地，之前曾作農業用途，但於20多年前停運。地皮亦曾在2013年4月、2015年5月，獲城規會批准作度假營用途。

此外，就規劃署提出建議修訂《油麻地分區計劃大綱圖》，包括增加登打士街至佐敦道之間土地的地積比，其中沿彌敦道兩旁的商業用地，地積比率由現時12倍提高至15倍，高度則由110米（主水平基準以上，下同）增至140米。同時，區內住宅用地，地積比由現時最高7.5倍增至8.5倍；城規會同意有關修訂後，將進入法定規劃程序，包括修訂大綱圖、聽取公眾申述及意見等。

合和南固臺擬建255伙獲批

另合和就灣仔南固臺等物業，申請改劃作住宅發展，擬建255個住宅單位；發展範圍中包括富有「猛鬼」故事色彩的南固臺，總樓面約15.22萬方呎。城規會在有附帶條件下批准申請。

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