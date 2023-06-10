大手客5343萬購澐璟兩伙 呎價逾3萬

【明報專訊】市場聚焦屯門兆康NOVO LAND第2A期今日首輪銷售，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，連沽兩伙3房戶，包括6座11樓B室，實用面積784方呎，成交價逾2497.8萬元，實呎3.18萬元；同層實用面積902方呎C室，成交價逾2845.81萬元，實呎3.15萬元。代理消息指，兩單位由同一組買家購入，即涉資逾5343萬元。
同時，啟德同區由恒地（0012）發展的THE HENLEY系列，上載銷售安排，其中THE HENLEY I推出6伙，於下周二以價單形式發售，實用面積331至696方呎，折實價836.76萬至1779.92萬元，折實實呎24,797至25,574元；THE HENLEY II則於下周三起招標出售9伙分佈於第1座的3房戶。
華懋、港鐵（0066）何文田站瑜一•天海，亦連售兩伙吸金逾4212萬元；當中第2B座20樓A室，3房1套間隔，實用面積957方呎，成交價逾2909萬元，實呎3.03萬元；整個瑜一系列自今年3月開售以來，累沽412伙，佔可售單位近82%，套現逾69億元。
路勁（1098）黃竹坑站港島南岸晉環早前連錄撻大訂，其中實用面積766方呎第2A座15樓A室，以2354.2萬元再售出，實呎3.07萬元，較2021年5月成交價2440.3萬元低3.5%，主要是買家付款方法不同所致。另佳明（1271）營業及市務總經理馮倩平指，青衣明翹匯以1000萬元售出1座11樓D室三房戶，實用面積586方呎，實呎1.7萬元。