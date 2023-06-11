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NOVO LAND 2A首輪188伙沽清

【明報專訊】市場焦點新盤、新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期，昨日首輪銷售共188伙，開售僅約5小時，已全數售出。據悉，發展商最快今日加推，擬於本周再進行新一輪銷售。

維港滙售3伙 套現逾6419萬

項目昨日分兩組進行銷售，A組大手客及B組一般買家兩組，A組買家最少購1伙3房或最少2伙指明單位，上限為4伙，每組買家最多只能購1伙1房戶；B組買家則可選購1至4伙，亦只能最多購1伙1房戶。中原地產表示，該行有一組大手客戶斥約1340萬元購入兩伙兩房戶，而美聯則稱有買家以1050萬元購入兩伙。

撇除NOVO LAND第2A期售出188伙，昨日一手市場共錄逾10宗成交。由信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）及爪哇（0251）合作的長沙灣維港滙，昨日售出3伙，共套現逾6419萬元，其中維港滙I位於1座10樓C室，實用面積966方呎，成交價2626萬元，呎價27,184元，為售出3伙中售價最高的單位。

據悉，維港滙今年暫已售出180伙，套現逾40億元，當中8伙本月售出，涉逾1.6億元；整個項目自2021年3月開售以來，累售993伙，套現逾158億元。

海茵莊園1房實呎18810元

九建（0034）旗下將軍澳海茵莊園昨日亦售出1伙，單位為1座18樓A9室，實用300方呎，1房間隔，成交價564.3萬元，實呎18,810元。據悉，項目在本月暫售出8伙，套現逾4400萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場正等待好消息，如財爺日前宣布或放寬首置客按揭成數，部分首置客或等待措施落實，現階段較為猶豫。

幸而豪宅市場不受影響，近日一手豪宅成交漸見增多，預計本月下旬成交會進一步轉旺，料6月一手成交可達1000宗。二手樓價稍回軟，買家把握入市時機。世紀21家天下分行經理黎振傑表示，大角嘴柏景灣最新錄2房戶成交，單位為9座低層F室，實用面積466方呎，望街景，以903萬元成交，實呎19,378元。原業主於2009年11月以375萬元購入物業，持貨逾13年，帳面獲利528萬元，物業期內升值1.4倍。

[香港地產]

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